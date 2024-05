Pomeriggio di sangue in Albaro: stalker accoltellato dai parenti della sua vittima

Albaro. Accoltellato dai parenti della donna che perseguitava da mesi e che, appena due giorni fa, lo ha denunciato. È successo nei giardini di Villa Sauli Bombrini Doria, nel cuore di Albaro, a pochi passi dall’ingresso del conservatorio. Protagonista un uomo di 44 anni, cittadino ecuadoriano, portato poi in codice rosso all’ospedale San Martino per ferite al viso e alla nuca.

A ricostruire l’accaduto sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Genova, i primi a intervenire martedì pomeriggio intorno alle 14 in via Albaro. Davanti a loro un uomo con il volto insanguinato che chiedeva aiuto sostenendo di essere stato aggredito poco prima dai parenti della sua compagna, una donna di 46 anni che dopo pochi istanti lo ha raggiunto. Gli agenti hanno chiamato l’ambulanza per il ferito e, sulla base delle informazioni raccolte, hanno diramato un avviso di ricerca per l’auto su cui i presunti aggressori si erano allontanati.

La vettura è stata individuata all’altezza della Guido Rossa da una pattuglia della polizia locale che l’ha subito fermata. A bordo un ragazzo di 25 anni, la fidanzata 23enne, un altro ventenne e un uomo di 54 anni, portati in questura. Qui gli agenti sono riusciti a ricostruire: l’aggressione si era consumata nel tentativo di difendere la 46enne, con cui l’uomo accoltellato aveva una relazione costellata di violenze e soprusi che si trascinava da tempo nonostante i tentativi di troncarla.

È stata proprio la donna a chiedere ai parenti di attenderla all’uscita dal lavoro, in Albaro, terrorizzata all’idea di trovare l’ex compagno fuori ad aspettarla. Cosa che è puntualmente accaduta. Sul posto però sono arrivati nel frattempo il nipote della 46enne, un ragazzo di 24 anni, e il 54enne fermato poi a bordo dell’auto che viaggiava sulla Guido Rossa. Tra loro e il ferito è nata una discussione, con i primi che gli hanno chiesto più volte di lasciare in pace la donna, sino a quando non è spuntato il coltello e l’uomo è stato colpito più volte alla testa. I due aggressori sono poi stati raggiunti dai tre amici che li hanno aiutati ad allontanarsi in auto, la stessa poi fermata.

Grazie alle testimonianze delle persone presenti e ai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’aggressore più giovane, il 24enne, nell’appartamento che condivide con la madre. Il ragazzo era sceso in zona via Canevari e aveva percorso a piedi un tratto di strada che costeggia il Bisagno per liberarsi del coltello usato per colpire lo stalker di quella che si è poi rilevata essere la zia. L’arma è stata trovata nel pomeriggio dai vigili del fuoco proprio nel greto del Bisagno.

Il 24enne e il 54enne sono stati denunciati per lesioni aggravate e possesso ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere.