Al Signorini di Pegli la prima edizione dell’EcoEridania Cup: sei squadre in campo a sostegno della Gigi Ghirotti

Genova. È partita dal Centro sportivo Pio XII – G. Signorini di Pegli, cuore e sede del Genoa FC, la prima edizione della EcoEridania Cup, il torneo calcistico con fini benefici organizzato dal gruppo EcoEridania con la Fondazione EcoEridania Insuperabili e Stelle nello Sport.

La prima edizione dell’EcoEridania Cup è stata organizzata a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti Genova, realtà d’eccellenza sul territorio genovese che si occupa di assistenza socio-sanitaria di persone che necessitano di cure palliative, a domicilio e in due hospice, e proprio il presidente e fondatore della fondazione Franco Henriquet è intervenuto durante il torneo per ringraziare gli organizzatori.

Un evento all’insegna dello sport, del divertimento e dell’inclusione, patrocinato dalla FIGC e dedicato alle squadre liguri del circuito FIGC DCPS. Le sei squadre coinvolte si sono sfidate in due triangolari. Il primo – del II livello FIGC DCPS – ha visto la partecipazione di Insuperabili Genova, Città di Savona e Polisportiva la Spezzina. Il secondo triangolare – del III livello FIGC DCPS – è stato disputato da Genoa FC, Sampdoria e BIC Genova.

“È un grande piacere ospitare un evento simile nel nostro centro sportivo. È stato incredibile vedere la grinta vista in campo quest’oggi”, ha detto Flavio Ricciardella, direttore generale corporate del Genoa Fc, mentre il presidente del Gruppo EcoEridania, Andrea Giustini, si è detto “molto orgoglioso di essere qui per diverse ragioni ma soprattutto perché continuiamo a sostenere l’inclusione. Oggi si affrontano le migliori squadre ligure ma siamo fiduciosi di portare tutto ciò anche all’estero”.

“Manifestazioni come queste parlino veramente della meraviglia dello sport e di come superare i limiti. Oggi i ragazzi in campo hanno dato una grande lezione soprattutto alle nuove generazioni”, è stato il commento di Simona Ferro, assessora allo sport e pari opportunità della Regione Liguria

“È una grande soddisfazione vedere l’entusiasmo dei ragazzi in campo ed è una ricchezza di questo movimento che ha tanto da insegnare”, conclude Giulio Ivaldi, presidente LND Liguria.