Al Cep di Pra’ torna Diamanti Grezzi: concerti, eventi e incontri fino a fine anno

Genova. Torna Diamanti Grezzi, alla sua II edizione, con una serie di concerti, eventi, incontri da maggio a dicembre 2024, che vedranno direttamente coinvolti i Municipi VII, VI e V della nostra città. Il progetto è realizzato con il patrocinio e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Liguria e del Comune di Genova.

Si comincia dal Municipio VII, Quartiere CEP, giovedì 30 e venerdì 31 maggio, dalle ore 10,30 alle 15,30, nel Plesso Aldo Moro, con il Workshop DIAMANTI GREZZI, Progetto Musica al CEP.

Questo progetto come nella I edizione del 2023, vede protagonisti attivi gli studenti della scuola primaria e secondaria e i cittadini tutti del Quartiere CEP, grazie alla rinnovata collaborazione tra l’Associazione Anfossi, gli Istituti Comprensivi di Voltri 2, la Scuola della Pace della Comunità di Sant’Egidio Liguria e il “Comitato di quartiere Cà Nuova”. I ragazzi avranno modo di collaborare con gli Ensemble scelti dall’Associazione Anfossi. I gruppi individuati per la 2a edizione del progetto sono l’Ensemble Vocale del Liceo Pertini, già vincitore del Premio Abbado indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, diretti dal professor Luca Dellacasa con il supporto di altri gruppi strumentali dello stesso Liceo.

Dopo i 2 workshop, sabato 1° giugno alle ore 10,30, nei Giardini Nilde Iotti del Quartiere CEP, ci sarà il concerto DIAMANTI GREZZI nell’ambito del Progetto Musica al CEP e della festa del Quartiere.

Protagonisti l’Ensemble Vocale e gruppi d’insieme del Liceo Pertini, il BPMS Trombone Quartet del Conservatorio Paganini, che si esibiranno insieme agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Voltri 2.

Ricordiamo brevemente cos’è il Progetto DIAMANTI GREZZI: è un progetto innovativo, alla sua seconda edizione, che vede concretamente coinvolti i ragazzi della scuola del CEP e degli Istituti Comprensivi della Valpolcevera/Begato – quartieri periferici, spesso problematici e ad alta dispersione scolastica – che lavoreranno con l’Ensemble Vocale e gruppi d’insieme del Liceo Pertini, coadiuvati poi nel concerto al CEP del 1° giugno dall’Ensemble di Ottoni del Conservatorio Paganini di Genova, già protagonista nell’edizione del 2023. Attraverso la collaborazione con la Scuola della Pace di Sant’Egidio presente sul territorio, l’Associazione ha ideato e creato un progetto musicale condiviso dalla popolazione e in particolare dalle nuove generazioni e non solo, promuovendo una divulgazione inclusiva, paritaria e in grado di coinvolgere persone di ogni età. L’obiettivo principale è quello di sviluppare la capacità di percezione, di curiosità, di offrire stimoli e occasioni per un clima relazionale positivo, valorizzando le diverse culture di appartenenza.

La cultura, in particolare la musica, vuole quindi farsi mezzo di riscatto e d’inclusione sociale, di crescita emotiva e culturale, di “avvicinamento del centro alla periferia”, diventare un presidio irrinunciabile per la cittadinanza che abita zone troppo spesso dimenticate dagli eventi culturali e un accrescimento anche per chi organizza e porta la musica in queti quartieri della nostra citta’. Non a caso il titolo, Diamanti Grezzi, un progetto musicale ad alto valore aggiunto.

Dopo il Progetto Musica al CEP, sarà la volta del Municipio VI domenica 22 settembre, con un bel concerto per violino e organo nell’Oratorio di N.S. Assunta d Coronata, in occasione del quale l’Associazione farà restaurare l’antico strumento per renderlo perfettamente fruibile e godibile dalla popolazione locale.

Infine, protagonista sarà il Municipio V Valpolcevera con il Progetto Musica in Valpolcevera, da settembre a dicembre 2024, che vedrà una serie di concerti e incontri propedeutici curati dall’Anfossi con i docenti selezionati e gli studenti degli Istituti Comprensivi della Valpolcevera/Begato, che si esibiranno con il BPMS Trombone Quartet del Conservatorio Paganini nel concerto finale di sabato 14 dicembre alla casa di Quartiere di Certosa. Sempre a Certosa, nella Casa di Quartiere, si terranno prima del 14 dicembre una serie di eventi musicali di elevata qualità e originalità per i programmi proposti, spesso in associazione a proiezioni video, con formazioni tutte under 35, dai genovesi Edera Trees Trio Jazz, all’Ecoensemble Duo con lo spettacolo Toy Piano Stories e al mdi quartetto d’archi, notissimi a livello nazionale e internazionale.