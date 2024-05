Al Castello D’Albertis la proiezione del film documentario “Gomeo Bobelu Lighting Unveiled”

Genova. Giovedì 30 maggio, alle 18.00, al Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo si terrà la proiezione del film-documentario, girato nel 2022, Gomeo Bobelu Lightning Unveiled sulla vita dell’artista Gomeo Bobelu della tribù Zuni del New Mexico (USA), recentemente premiato al Santa Fe Film Festival.

La proiezione sarà accompagnata dall’esposizione di quattro opere della pittrice Roseta Santiago a lui ispirate, che accoglieranno il visitatore nell’area dedicata al popolo indigeno Hopi dell’Arizona del Castello, luogo in cui si aprirà la celebrazione, come avvenne alla presenza dei cinque indigeni Hopi 20 anni fa, all’inaugurazione del museo. Roseta Santiago parteciperà alla proiezione del docufilm, che ritrae la vita di un artista nativo americano che ha dedicato la sua vita a cause di giustizia sociale.

I registi Jaima Chevalier e AJ Goldman saranno presenti alla presentazione del film per rispondere alle domande dopo la proiezione (durata 49 minuti).

L’evento, gratuito, rientra nell’ambito delle iniziative Il giovedì sera a Castello D’Albertis, con apertura straordinaria del museo fino alle 22.

Per informazioni e prenotazioni: 0105578280 – castellodalbertis@solidarietaelavoro.it – biglietteriadalbertis@comune.genova.it