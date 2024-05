Agricoltura e transizione ecologica, Regione Liguria al forum sul progetto Inn-pratica

Genova. Si chiude oggi a Sassari (Dipartimento di Agraria), con il convegno “Comunità di pratica transfrontaliera per l’innovazione in agricoltura e la transizione ecologica e digitale”, la due giorni dedicata al progetto INN-Pratica, finanziato dal bando Transfrontaliero Marittimo Italia-Francia per una dotazione finanziaria complessiva di oltre 1,8 milioni di euro, con la compartecipazione della Regione Liguria per circa 225mila euro.

Il progetto si sviluppa su un partenariato composto da 8 enti, con capofila il dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, ed è volto creazione di “comunità di pratica” transfrontaliere tra imprese agrarie volte al miglioramento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il progetto prevede una serie di interscambi tra promotori di buone pratiche attorno al tema dell’innovazione. “Desideriamo spingere l’acceleratore sulla gestione razionale e sostenibile delle risorse naturali continuando a valorizzare la filiera agroalimentare e turistica” commenta il presidente ad interim della Regione Liguria con delega all’Agricoltura.

“Regione Liguria partecipa al progetto INN Pratica – continua il presidente ad interim – promuovendo l’innovazione nell’economia rurale grazie al coinvolgimento del territorio e dei soggetti di supporto del tessuto economico: le Camere di Commercio che si occupano di sostegno alle imprese di produzione e agrituristiche, Filse, che sosterrà le imprese con azioni di formazione, accompagnamento e coaching, l’Università di Genova, dipartimento di Economia (DIEC) per la costruzione di modelli socioeconomici innovativi per l’entroterra e un miglior posizionamento delle imprese. I Parchi, che partecipano a diverse azioni del progetto, grazie al lavoro di animazione e coinvolgimento delle imprese e del consumatore sul territorio promuovendo il valore del territorio, dell’alta qualità ambientale e dei servizi ecosistemici. Ringraziamo pertanto per il lavoro di squadra tutti i partner del Progetto: il dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, Regione Toscana, CCIFM (Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille dipartimento protetti); ODARC (Office du Développement Agricole et Rural de Corse); Agenzia Laore Sardegna; D.A.F.N.E. (Società cooperativa impresa sociale); Confederazione Agricoltori Italiana Toscana – CIA, oltre alla Direzione generale Turismo e Aree protette della nostra Regione per l’impegno portato avanti in questi mesi”.