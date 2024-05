Addio a Francesco Grillone, giornalista specializzato in pallanuoto

Genova. È morto il giornalista Francesco Grillone, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 7 giugno e se ne va dopo una lunga malattia.

Grillone era stato bancario al Banco di Chiavari, ma la sua passione era il giornalismo e la pallanuoto. Aveva fondato Waterpoloitaly ed era stato presidente della Waterpolo Columbus Ability paralimpica oltre che collaborare con testate com Il Giornale e Il Secolo XIX.

La Federazione Italiana Nuoto lo ricorda così: “La pallanuoto è sempre stata la sua passione. L’ha amata e protetta, promossa e raccontata, scrivendone e parlandone, enfatizzando i successi e talvolta polemizzando tanto da meritare il soprannome di Grillo’. Era un buon uomo Francesco Grillone, mancato martedì notte a Genova dopo una lunga malattia. Amava la Samp, i trenini, la fotografia, la radio (in cui ha anche lavorato), la musica e la compagnia degli amici che ne piangono la prematura scomparsa. Giungano alla moglie, alla figlia Camilla e alla famiglia tutta le condoglianze del presidente Paolo Barelli, del presidente onorario Lorenzo Ravina, dei vicepresidenti Andrea Pieri, Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti, del segretario generale Antonello Panza, del presidente del Gruppo ufficiali gara Roberto Petronilli, del consiglio e degli uffici federali e di tutto il movimento natatorio. Un forte abbraccio”.

Anche la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico lo ricorda così “Grande appassionato di pallanuoto e pallanuoto paralimpica, Francesco ha seguito per anni la nostra disciplina, dando sempre spazio e voce ai nostri eventi”.

Lo Sporting club Quinto (che condivide la foto in apertura) scrive: “Colpiti e scossi da una notizia che speravamo potesse non arrivare mai, il Presidente, il Consiglio direttivo, dirigenti, atleti e dipendenti dello Sporting Club Quinto esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Francesco Grillo Grillone, giornalista innamorato del nostro sport, che ha seguito con passione e competenza sino alla fine. Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che, come noi, gli hanno voluto bene, giungano le nostre più sentite condoglianze”.