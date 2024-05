Accoltellò un barista di Molassana per un debito di 80 euro: 44enne condannato a 9 anni di carcere

Genova. E’ stato condannato a 8 anni e 11 mesi di reclusione per tentato omicidio Loreto Viscuso, il 44enne che lo scorso 18 agosto ha accoltellato un conoscente, titolare di un bar di Molassana che gli aveva chiesto di saldare il debito da 80 euro che aveva contratto nel suo locale.

Il processo si è svolto con rito abbreviato che consente uno sconto di pena fino a un terzo. L’imputato, difeso dall’avvocato Fabiana Cilio, è stato anche condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento in favore della vittima, assistita dall’avvocato Michele Ispodamia.

I due quella sera si erano incontrati in un altro bar della zona per discutere. Quando il barista gli aveva chiesto il denaro, l’aggressore ha reagito colpendolo con alcuni fendenti per poi fuggire subito dopo. Sul posto erano arrivate le volanti della polizia. Poi le indagini erqno state affidate alla squadra mobile che nel giro di poche ore aveva fermato il sospettato.