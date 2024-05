Finta “offerta primaverile” per abbonamento gratis ad Amt: la truffa corre sui social

Genova. Una “offerta primaverile per i residenti di Genova” per ottenere gratis un abbonamento annuale Amt: la truffa corre, ancora una volta, sui social, dove nei giorni scorsi molti utenti, scorrendo il feed, sono incappati in un post condiviso dall’account fake “Tessera del trasporto pubblico di Genova”.

“La compagnia di trasporti lancia una promozione per promuovere la sua tеssеrа di viaggio e regala un abbonamento annuale ai suoi clienti – si legge nel post – Partecipate al sondaggio al link sottostante e ottenete la vostra tеssеrа”. Poi un link, su cui non va ovviamente cliccato. Si tratta infatti di un tentativo di phishing, ovvero di una truffa per carpire dati sensibili.

Il post è corredato da una foto che mostra un autobus e una versione “artigianale” della tessera City Pass, con il logo Amt sopra. A un esame più approfondito emergono subito i dettagli che tacciano il post di truffa, ma un’occhiata superficiale potrebbe facilmente far cadere in errore e spingere a fare un click sul link.

Da qui l’avvertimento di Amt, che già in passato si è trovata a fare i conti con questo genere di post: l’azienda fa sapere che sia l’account sia il post è stato segnalato a Facebook, e che gli avvocati dell’azienda hanno già sporto denuncia. A gennaio infatti era accaduta una cosa simile, in quel caso il post truffaldino offriva una card Genova City Pass che consentiva di viaggiare gratis per 12 mesi sulla metropolitana di Genova a soli 2 euro.