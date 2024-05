A10, fino a 12 chilometri di coda tra Arenzano e Savona per uno scontro tra auto e tir

Aggiornamento ore 16.05. Sulla A10 Genova-Savona, tra Albisola e il bivio con la complanare di Savona, in direzione di Savona, il traffico non è più bloccato, ma si registrano ancora 12 chilometri di coda a partire da Arenzano, a causa dell’incidente, avvenuto all’altezza del chilometro 37, e che ha visto il coinvolgimento di un’automobile e un camion.

Secondo il sito di Autostrade, il traffico defluisce in corsia di marcia. Per gli automobilisti diretti verso Savona, è consigliata l’uscita a Celle Ligure e dopo aver percorso la strada statale Aurelia rientrare in autostrada a Savona. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

Savona. Incidente in A10, all’altezza di Albisola, intorno alle 13.30 e traffico in tilt.

Stando a quanto riferito, sono stati coinvolti nel sinistro un’auto e un mezzo pesante, con conseguente, importante sversamento di olio sulla carreggiata.

A rimanere ferita, per fortuna non in modo grave, è stata una donna, trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polstrada, un’ambulanza della croce verde di Albisola e l’automedica del 118.

L’incidente ha creato grossi problemi alla viabilità con il traffico bloccato tra Albisola e Savona, in direzione Ventimiglia.

Inoltre, si segnala anche una coda di 2km tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova, causa lavori.