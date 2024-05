Tir contro guardarail in A10, tratto ancora chiuso e traffico in tilt

Genova. Ancora pesantissimi disagi al traffico sulla A10 a causa di un incidente che, martedì mattina, ha coinvolto un tir.

Il mezzo pesante è finito contro il guardrail all’altezza del casello di Pra’, in direzione Ventimiglia, e ha perso un ingente quantitativo di olio e carburante. Nessuno è rimasto ferito, ma è stata disposta una deviazione in uscita a Pra’ e i caselli di Pegli e Aeroporto sono chiusi in entrata verso Ventimiglia.

Poco prima delle 17 si registravano ancora 10 km di coda. Ripercussioni pesantissime anche sul traffico cittadino, con lunghe code anche sull’Aurelia e ponente genovese fortemente congestionato, complice anche la pioggia.

Chi è diretto a Ventimiglia deve uscire e rientrare a Genova Prà. A chi proviene da Milano ed è diretto a Savona/Ventimiglia, consigliamo di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.