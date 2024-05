A piedi contro la violenza sulle donne, domenica torna “Genova in rosa”

Genova. Genova è pronta a colorarsi di rosa. My Trekking – associazione di promozione sociale nota sul territorio genovese sia per il suo impegno a organizzare gite ed escursioni a cadenza settimanale sia per l’ormai tradizionale evento solidale “Camminata dei Babbi Natale” – organizza insieme al Centro Antiviolenza Mascherona la terza edizione della “Genova in Rosa”.

Domenica 12 maggio, ritrovo alle 10 in Piazza Rossetti, si tratta di una camminata non competitiva di circa 3 chilometri aperta a tutta la cittadinanza che vedrà protagoniste fino a un massimo di mille partecipanti.

Il percorso si snoderà sul marciapiede lato mare di Corso Marconi e di Corso Italia colorando con le magliette rosa dell’evento questa parte della città per concludersi verso le ore 12 nel borgo di Boccadasse dove gli esercenti locali e la Pro Loco metteranno a disposizione un piccolo ristoro per festeggiare l’arrivo di tutte le partecipanti.

L’evento, inserito nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, è di carattere aggregativo e festoso, adatto a tutte le età, e vede come ente solidale beneficiario il Centro Antiviolenza Mascherona a cui andrà il ricavato dell’iniziativa al netto delle spese organizzative.

Di seguito riportiamo tutte le informazioni dettagliate in merito a quote di partecipazione, modalità di iscrizione, ritiro della maglietta della Genova in Rosa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

– 15 Euro: quota comprensiva della maglietta rosa personalizzata, del pettorale dell’evento e della donazione al Centro Antiviolenza Mascherona e piccolo rinfresco a cura dei commercianti di Boccadasse

Evento organizzato con il patrocinio del Comune di Genova

COME ISCRIVERSI:

– è possibile effettuare l’iscrizione on line seguendo la procedura indicata sul sito web o sulla App My Trekking oppure di persona presso il Centro Antiviolenza Mascherona in Piazza Colombo 3

– sarà possibile effettuare l’iscrizione direttamente il giorno dell’evento Domenica 12 Maggio dalle ore 9.30 alle ore 10.30 (e comunque fino ad esaurimento dei pettorali disponibili) presso lo spazio Mascherona allestito in Piazza Rossetti

COME RITIRARE LA MAGLIETTA DELLA GENOVA IN ROSA:

Il ritiro della maglietta può essere effettuato nei seguenti modi:

– successivamente all’iscrizione presso il Centro Antiviolenza Mascherona nelle giornate di venerdì (orario 9.00 – 15.00) e sabato (orario 9.00 – 13.00)

– direttamente il giorno dell’evento Domenica 12 Maggio dalle ore 9.30 alle ore 10.30 presso lo

spazio Mascherona allestito in Piazza Rossetti

CENTRO ANTIVIOLENZA MASCHERONA:

Il Centro Antiviolenza Mascherona è uno spazio di ascolto e accoglienza destinato a ricevere le donne che autonomamente hanno scelto di avviare un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Il Centro dispone di un’équipe composta da educatrici, psicologhe, avvocate e volontarie preparate a fornire informazioni, accogliere, indirizzare e supportare rispetto al tema specifico della violenza di genere. Ad ogni donna sono garantiti il rispetto della segretezza, della riservatezza e la gratuità dei servizi. Il Centro Antiviolenza Mascherona è gestito dalla Cooperativa sociale Il Cerchio delle Relazioni.