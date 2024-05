A passeggio con 33 dosi di crack: spacciatore arrestato a Sampierdarena

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato un 22enne per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Gli agenti del Commissariato Cornigliano, durante l’attività di controllo del territorio, hanno fermato il giovane, soggetto conosciuto poiché dedito allo spaccio, mentre camminava lungo via Sampierdarena con passo spedito.

A seguito di controllo è stato trovato in possesso di 33 frammenti di sostanza solida, successivamente analizzata e risultata essere derivata dalla cocaina, per un peso complessivo di 4,28 grammi. Sono stati altresì rinvenuti 510 euro in banconote di vario taglio ed un cellulare.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della questura in attesa del rito direttissimo che si che si è svolto ieri.