A palazzo Tursi il convegno “Nucleare di nuova generazione, una necessità per il Paese, un’opportunità per Genova”

Genova. “Il nucleare di nuova generazione: una necessità per il Paese, un’opportunità per Genova”. Il Gruppo consiliare Vince Genova propone un tavolo di confronto sullo sviluppo sostenibile e la crescita qualitativa della città, della Liguria e del Paese. L’appuntamento mercoledì 22 maggio, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, alle 17.30.

“I temi dello sviluppo sostenibile, del benessere e della crescita compatibile dei cittadini e dei territori sono centrali nel dibattito pubblico, politico e amministrativo nazionale. Nonostante il recente miglioramento della situazione economica, Genova ha necessità – ed è in grado – di invertire il lungo processo di deindustrializzazione vissuto fino a qualche tempo fa. Ciò è possibile investendo su settori che hanno prospettive di mercato e disponendo di aziende competitive.

L’Italia è un Paese energivoro ma non produce energia e la nostra città è stata leader, nel passato, con l’alta professionalità e il know-how tutt’ora esistenti nel settore nucleare”, si legge nel comunicato che presenta il convegno.

“Il Comune non ha competenze in materia di politica industriale ma ha il dovere di riunire realtà protagoniste fungendo da facilitatore per i processi virtuosi. L’incontro si colloca in questa prospettiva ed è in questo quadro, in supporto alle competenze comunali, che il Gruppo consiliare Vince Genova lavora nel processo di consolidamento del patrimonio industriale genovese”, conclude la nota di Vince Genova.