A Genova apre il Teatro del Chiostro di Sant’Andrea: giovedì 30 maggio alle 20 l’inaugurazione

Genova. Dopo due anni di sperimentazione, l’Associazione culturale Lilith e la cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con il Comune di Genova, con il sostegno del ministero della Cultura e della Compagnia di Sanpaolo, annunciano l’inaugurazione del Teatro del Chiostro di Sant’Andrea, un nuovo cuore pulsante di cultura nel centro storico di Genova, che avrà per cornice il colonnato dell’XI secolo, a un passo da Porta Soprana e dietro la Casa di Colombo.

L’ambizioso traguardo raggiunto rientra nel Progetto di Comunità per il centro storico, che mira alla riqualificazione culturale dell’area.

La prima stagione prenderà ufficialmente il via giovedì 30 maggio alle ore 20: la serata inaugurale sarà caratterizzata da un brindisi a cui faranno seguito concerti con numerosi artisti e artiste locali, unendo tradizione e nuove tendenze musicali: si avvicenderanno sul palco Colbhi, RosAcustica, Roberta Barabino, Irene Manca, Tomaso Chiarella, Samu L, Lobina, Andrea Facco. La serata chiuderà in bellezza Prione Social Street, che vedrà alle 18 l’inaugurazione di un altro nuovo spazio per il Sestiere del Molo, a poca distanza: il Bla Bla Book in salita del Prione. L’evento vede in collaborazione Lilith Festival and Label, Coop. Il Cesto Genova, Coop. Solidarietà e Lavoro, Easy Design Corner e WeAre ForBeat.

La programmazione musicale dell’arena all’aperto sarà focalizzata principalmente su talenti locali e liguri ospitati nella terza edizione della fortunata rassegna “Mermaids”, ma includerà anche ospiti internazionali. Il teatro all’aperto offrirà una vasta gamma di spettacoli con particolare attenzione ai monologhi e alla stand-up comedy, grazie alla rassegna “ChiostrOne”, curata dall’attrice e regista Cristina Cavalli in collaborazione con altri operatori culturali.

Dopo l’inaugurazione di giovedì 30 maggio, i prossimi appuntamenti al Teatro del Chiostro di Sant’Andrea vedranno sul palco Luisa Merloni con il suo Anzian Prodige, in scena giovedì 13 giugno: lo spettacolo fa parte della rassegna teatrale ChiostrOne a cura di Cristina Cavalli. Collaborano Sestiere del Molo, Solidarietà e Lavoro e Casa di Colombo. Inizio spettacolo ore 20.

Sabato 22 giugno spazio alla musica con l’anteprima del Lilith Festival 2024 con A Band Called “E” e Rice On The Record. L’evento è realizzato in collaborazione con Incadenza, Sestiere del Molo, Solidarietà e Lavoro, e Casa di Colombo. Inizio concerti ore 19.30.

Ultimo appuntamento al Chiostro di Sant’Andrea per il mese di giugno sarà giovedì 27, una serata dedicata alla riscoperta del Battisti Bianco, con Battisti, l’altro. L’artista non ero più io, presentazione/concerto dell’omonimo libro+cd con l’autore Andrea Podestà e i musicisti Gabriele Graziani e Marco Sabiu. Collaborano Sestiere del Molo, Solidarietà e Lavoro e Casa di Colombo. Inizio spettacolo ore 20.

Il programma completo degli eventi e gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito web teatrodelchiostro.it e sulle pagine dell’associazione Lilith.