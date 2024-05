7000 studenti incontrati, convegni, tour dei beni confiscati: Libera Genova presenta il bilancio sociale 2023

Genova. I numeri dell’impegno per la legalità di Libera Genova sono stati presentati questa mattina al Blue District in via Del Molo durante un incontro per l’illustrazione del bilancio sociale 2023. L’incontro ha visto anche un altro momento importante: l’intitolazione della sala dell’edificio pubblico a Renata Fonte, politica uccisa dalla mafia negli anni 80 in Puglia.

L’evento, aperto al pubblico, sarà un’occasione per ripercorrere i dodici anni di attività dell’associazione e per riflettere sul futuro della lotta alle mafie nella nostra città.

CHI E’ LIBERA GENOVA.

Libera Liguria si è costituita nel 2008 per l’attività di Arci e Cru Liguria (CGIL, CISL, UIL, Lega delle Cooperative, CIA, CNA, Confesercenti) alle quali nel tempo si sono aggregate altre realtà associative come AUSER, ACLI, AGESCI e Legambiente, e che, insieme, nel 2012, hanno costituito il coordinamento di Libera Genova. In questi 12 anni, l’associazione ha svolto un lavoro prezioso sul territorio, promuovendo la cultura della legalità e contrastando le infiltrazioni mafiose in diversi settori della società.

TESTIMONIANZA

“Il Bilancio Sociale 2023 è una testimonianza concreta dell’impegno di Libera Genova e dei suoi volontari – spiega Antonio Molari, referente dell’associazione – il documento ripercorre le attività svolte nell’ultimo anno, dai progetti di educazione alla legalità nelle scuole ai presidi contro la criminalità organizzata, passando per il sostegno alle vittime di mafia”.

Il Bilancio Sociale è stato presentato da Luca Borzani. Durante l’incontro sono intervenuti Mattia Rossi, presidente CRU Liguria, Michele Di Lecce, già procuratore capo della Repubblica di Genova, Claudio Oliva, direttore del Job Centre – Genova Blue District, e Stefano Bigliazzi, presidente di Legambiente Liguria.

BILANCIO SOCIALE

Alcuni numeri del 2023 di Libera Genova: 632 soci di cui 389 sottoscritti dai volontari e 243 online. 520 soci singoli, 78 scuole e 34 associazioni. Circa 7000 studenti incontrati nel corso di 315 iniziative nelle scuole dalla primaria alle superiori. 80 tour dei beni confiscati e importanti campagne come quella contro l’azzardo, campi estivi, e il progetto Anemmu, per l’integrazione dei minori che hanno avuto problemi con la giustizia.

GLI EFFETTI DELLA MAXI INCHIESTA

Antonio Molari non ha mancato di fare una riflessione anche sulla maxi inchiesta che sta interessando la Liguria. Uno dei reati al centro delle indagini è il voto di scambio con aggravante mafiosa. “Rispetto a quanto sta accadendo – dice il referente provinciale di Libera – bisogna che oggi più che mai ognuno faccia la propria parte per contrastare questa cultura di tolleranza della criminalità organizzata”.

“Questo momento è tragico – continua – perché alimenta una grande delusione da parte dei cittadini per quelli che dovrebbero essere i rappresentanti della democrazia, noi già registriamo che le persone non vanno più a votare, e questa situazione crea ancora più sfiducia e nelle istituzioni”.