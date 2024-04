Zone Logistiche Semplificate, pubblicato in Gazzetta il regolamento: a Tursi un tavolo città-porto

Genova. All’indomani dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del regolamento di istituzione delle Zone logistiche semplificate, si è svolto a Palazzo Tursi il tavolo Porto-Città sul tema cui hanno partecipato gli assessori al Porto Francesco Maresca e allo Sviluppo economico Mario Mascia, il consigliere delegato ai Nuovi investimenti Davide Falteri e il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba.

Alla riunione sulla Zls erano presenti i rappresentanti di Regione Liguria, Autorità di sistema portuale, Capitaneria di Porto, Spediporto, Assagenti, Assarmatori, Osservatorio Trasporti, Camera di Commercio, sindacati di categoria, Cna, Confindustria, Fai Liguria, Trasportounito.

“Abbiamo voluto convocare tutti gli attori coinvolti in questi anni nel lungo processo della Zona logistica semplificata che finalmente, con la pubblicazione, è arrivato al suo compimento – ha detto l’assessore Maresca – In questi anni, dall’istituzione della Zls con la Legge Genova, abbiamo fatto un grande lavoro di squadra con associazioni, istituzioni locali, sindacati, mondo delle imprese per arrivare a questo risultato. Superato a questo punto anche il nodo del commissario straordinario, con la governance affidata alle Regioni, è importante continuare a procedere con la cabina di regia comune sul regolamento».

“Grazie al lavoro dei nostri tecnici delle direzioni dello Sviluppo economico e dell’Urbanistica – aggiunge l’assessore Mascia – abbiamo realizzato una completa mappatura delle aree, che rappresenta un contributo essenziale in termini di semplificazione. La partita che vogliamo vincere, in termini di catena logistica, è anche quella della digitalizzazione perché Genova è pronta a diventare il maggiore hub non solo per il traffico merci ma anche dei dati”.

“Porto e logistica potranno diventare sempre più competitivi – conclude il consigliere delegato Falteri – ora vanno massimizzate le risorse messe a disposizione dal Pnrr in termini di interoperabilità dei sistemi aziendali e di dematerializzazione documentale, avviare una rivoluzione di processo per ottenere un effetto moltiplicatore degli investimenti sulle ricadute territoriali”.

Le zone logistiche semplificate sono aree geografiche di dimensioni limitate all’interno delle quali sono previsti particolari agevolazioni e incentivi per le aziende insediate o che decidono di insediarsi.La legge 130/2018, o “Legge Genova”, ha individuato una Zona Logistica Semplificata (ZLS), che permette di servire al meglio l’area del porto soprattutto sul fronte dello snellimento di iter e procedure. Quella genovese comprende i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova e include, oltre a Vado Ligure, anche località del Piemonte e della Lombardia.