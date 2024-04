“Zero morti sul lavoro”, oggi è sciopero generale: trasporti fermi 4 ore, corteo in centro

Genova. Dopo la strage alla centrale elettrica del lago di Suviana che ha coinvolto tra le vittime tre lavoratori dell’azienda genovese Engineering Automation, oggi è la giornata dello sciopero generale di 4 ore proclamato da Cgil e Uil per chiedere anzitutto “zero morti sul lavoro“, una “giusta riforma fiscale” e “un nuovo modello sociale e di fare impresa”. L’astensione riguarda tutti i settori privati e soprattutto i trasporti, con modalità diverse a seconda dei territori.

A Genova è stato un presidio dalle 9.00 alle 11.00 davanti alla prefettura, in largo Lanfranco. Dal presidio ha preso forma poi un corteo lungo le strade del centro (piazza Corvetto, via XII Ottobre, via XX Settembre, piazza De Ferrari e nuovamente in prefettura).

In mattinata è andato in scena anche un altro corteo dal varco delle Grazie alla prefettura lungo via Gramsci e le galleria: era la protesta degli addetti alla distribuzione e movimentazione delle merci della Gls che da oggi sono in sciopero a oltranza “fino a quando le lavoratrici e i lavoratori non avranno ricevuto il dovuto, come da conteggi già in possesso del committente”. Insieme a loro anche i lavoratori delle riparazioni navali per solidarietà.

Cgil e Uil chiedono al Governo una serie di interventi per fermare la carneficina sui luoghi di lavoro: stop alle leggi che permettono il precariato, “superare il subappalto a cascata e ripristinare la parità di trattamento economico e lavorativo per i lavoratori di tutti gli appalti pubblici e privati”, rafforzare l’attività di ispettorato del lavoro e Asl, una “patente a punti” per tutte le aziende che consenta di bloccare quelle che non rispettano le norme di sicurezza, diritto di eleggere i Rls, obbligo di applicare i contratti firmati dai sindacati più rappresentativi per accedere a finanziamenti e incentivi pubblici.

Tra le rivendicazioni ci sono anche quelle di natura fiscale: ridurre la tassazione su lavoro dipendente e pensioni e tassare invece le rendite, abolire la flat tax in favore di una fiscalità progressiva, indicizzare all’inflazione reale le detrazioni e detassare gli aumenti contrattuali. Cgil e Uil continuano a chiedere poi una legge sulla rappresentanza per bloccare la proliferazione di contratti al ribasso.

Sciopero bus giovedì 11 aprile, orari e modalità

Lo sciopero dura 4 ore con diverse modalità. Per quanto riguarda Amt – trasporto urbano di Genova, provinciale e della ferrovia Genova Casella – il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 13 alle 17, il servizio delle biglietterie urbane e del servizio clienti sarà garantito fino alle 12.15, il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle 13 alle 17.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno inoltre garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

In occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti del 17 novembre 2023 hanno aderito il 42,43% degli operatori di esercizio urbani, il 36,07% degli operatori di esercizio provinciali, il 13,04% degli addetti agli impianti speciali, il 41,67% dei macchinisti della metropolitana e il 37,50% tra il personale viaggiante della Ferrovia Genova Casella.

Sciopero treni giovedì 11 aprile, orari e modalità

Per quanto riguarda i treni, lo sciopero inizia alle 9 e termina alle 13 di giovedì 11 aprile, e coinvolte personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Attese dunque modifiche alla circolazione sia per quanto riguarda i treni regionali sia per Intercity e Frecce. I servizi minimi di trasporto garantiti in caso di sciopero sono consultabili nella sezione ‘Treni garantiti in caso di sciopero’ del sito di Trenitalia.

Sciopero generale 11 aprile, chi si ferma

La mobilitazione riguarderà anche il personale del settore del trasporto marittimo e di autostrade, e in Liguria entreranno in sciopero anche i vigili del fuoco dalle 9 alle 13. Anche le Poste si fermano per 4 ore, da inizio turno di ogni turno lavorativo: “Negli orari coincidenti con la richiamata iniziativa sindacale – si avverte – potrebbe non essere pienamente garantito il servizio”.

Lo sciopero è stato proclamato per chiedere zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale di fare impresa.

Sciopero taxi 11 aprile, le modalità

Per i taxi ed il noleggio con conducente le 4 ore di stop sono articolate all’interno dei turni e garantendo i servizi minimi. Nel trasporto marittimo si ferma le prime 4 ore del turno il personale a bordo nave e il personale viaggiante dei traghetti (ad esclusione di linee e servizi essenziali).

Sciopero generale 11 aprile, ripercussioni sulle autostrade

Per le ultime 4 ore di ciascun turno di lavoro stop degli addetti alla viabilità di autostrade e Anas (garantiti i servizi minimi funzionali ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale).