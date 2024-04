Ieri sera

Vuole uccidersi in un parco pubblico armato di pistola con matricola abrasa: salvato e arrestato

Alla vista dei carabinieri ha anche sparato un colpo in aria intimando di non avvicinarsi. Poi sono riusciti a raggiungerlo e a convincerlo a consegnare l'arma. E' stato portato in ospedale per una visita psichiatrica