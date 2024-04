“Visione, cultura, genialità”, a un anno dalla scomparsa di Paolo Odone un evento per ricordarlo

Genova. Una figura centrale per l’economia, la cultura e la società genovese e ligure, Paolo Odone, morto l’11 aprile 2023 a 80 anni, sarà ricordato a un anno di distanza da quel triste giorno con una giornata di approfondimento e scambio organizzata a Palazzo della Borsa di Genova, appunto, questo giovedì 11 aprile.

L’appuntamento ha come titolo “Paolo Odone: visione, cultura, genialità” e avrà luogo dalle 9 e per tutta la mattinata. Dopo i saluti e l’introduzione ai lavori del presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio e del presidente di Confoncommercio Genova Alessandro Cavo, ci sarà una tavola rotonda su “Cultura e turismo, uno sguardo al passato e una proiezione al futuro”.

Il panel sarà formato da Giustina Olgiati, dell’Archivio di Stato di Genova, Anna Galleano, responsabile relazioni esterne della Camera di Commercio di Genova, Gianni Vassallo, presidente della Società gestione mercati, Elena Manara, relazioni esterne della Camera di Commercio, Carlo Tixe, Federalberghi, Alberto Diaspro, ordinario del dipartimento di Fisica Università di Genova e direttore di ricerca in nascosopia dell’Iit, Stefano Gardini, presidente della Società ligure di storia patria.

Dopo un intervento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà il turno di Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria Digitale: parlerà di “Paolo Odone, genio, anima e cuore della strategia digitale tra tecnologia, arte e cultura”.

Saranno poi consegnati i premi Paolo Odone, a figure che si sono distinte in vari ambiti. Dopodiché la seconda tavola rotonda sul tema: “Via mare, aria, terra: una visione di città attraverso le infrastrutture”. Oltre al giornalista Franco Manzitti ne parleranno Luigi Attanasio, Enrico Lupi, presidente Confcommercio Liguria, Enrico Musso, docente di economia applicata, e Piero Righi, ex direttore dell’aeroporto negli ultimi anni di presidenza di Odone.

Le conclusioni della mattinata saranno affidate al segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia. Una curiosità: il light lunch alla fine dell’evento, a cura di Liguria Gourmet, sarà a base di piatti ed eccellenze del territorio particolarmente amati da Paolo Odone.

Paolo Odone, per anni storico presidente della Camera di Commercio del capoluogo Ligure, nonché presidente di Aeroporto di Genova e Ascom-Confcommercio, era nato a Genova il 17 agosto del 1942. La sua famiglia era attiva nel commercio dei tessuti. Dalla giovane età ha iniziato a ricoprire incarichi pubblici e associativi, intervenendo su tutti i temi più pressanti per lo sviluppo dell’economia genovese, tra cui le battaglie per gronda e terzo valico.

Da presidente della Camera di Commercio di Genova (1999-2018) ha vissuto, da protagonista, le trasformazioni legate al G8 2001, a Genova 2004 capitale della cultura, al riconoscimento dei Palazzi dei Rolli come bene patrimonio Unesco, ma anche una vicenda tragica, e le sue conseguenze, come quella del crollo del ponte Morandi.