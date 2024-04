Violentarono brutalmente una barista di 25 anni: 29enne e 47enne arrestati per stupro di gruppo

Il Riesame, nel giorni scorsi, ha accolto la richiesta del pm disponendo il carcere perché potrebbero commettere altre violenze e per la gravità del gesto. L’inasprimento non è ancora esecutivo e i difensori dei due, gli avvocati Igor Dante e Pierpaolo Bottino, hanno deciso di impugnare.

Genova . Hanno abusato di una ragazza di 25 anni e le hanno causato anche lesioni permanenti. Per questo i carabinieri hanno arrestato due sudamericani di 47 e 29 anni con l’accusa di stupro di gruppo e lesioni gravissime. Il giudice Silvia Carpanini ha disposto gli arresti domiciliari per i due ma il pubblico ministero Federico Panichi ha impugnato e fatto ricorso.

I fatti risalgono a settembre. La vittima aveva litigato con il fidanzato che era venuto a trovarla da fuori Genova. Lui era tornato indietro e lei aveva deciso di passare la serata in un locale dove ha incontrato i due. Prima si erano messi a chiacchierare, poi hanno consumato alcolici insieme. Da quel momento i ricordi della ragazza si fanno più confusi. La donna ha raccontato di essersi risvegliata in una casa a Sampierdarena, con la sensazione che fosse successo qualcosa di molto grave. Quattro giorni dopo, in preda a forti dolori, decide di andare all’ospedale Galliera dove scatta il protocollo per gli abusi.