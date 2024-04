Vinitaly, per la prima volta in mostra una “Piazza Liguria” con 80 etichette del territorio

Verona. Inaugurato a Vinitaly lo stand istituzionale della Regione Liguria con 80 etichette altamente rappresentative del territorio. “Con un turismo a forte vocazione enogastronomica – commenta il presidente della Regione Liguria – anche quest’anno la Liguria mette in mostra l’eccellenza della sua produzione vitivinicola. Il settore rappresenta cultura e tradizioni italiane, ma in Liguria assume un significato ancora più profondo: servono impegno e passione per coltivare le vigne sulle pendici scoscese del nostro entroterra. Il risultato è un prodotto identitario che racconta la storia dei suoi luoghi. Il crescente successo dell’enoturismo e dell’enogastronomia dimostrano che quello del vino è un settore trainante per l’economia di tutto il Paese”.

“Per la prima volta abbiamo realizzato una vera e propria Piazza Liguria di 300 metri quadrati con diverse realtà accorpate a simboleggiare tutta la regione – spiega il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale – nella fiera per eccellenza dedicata al vino in programma da oggi al 17 aprile con 1200 top-buyer, numero in crescita del 20% sull’edizione 2023″.

“Desideriamo veicolare l’altissima qualità e l’eroicità delle oltre 220 aziende della nostra regione, per un 25% piccole produzioni che non arrivano a 10mila bottiglie, veri e propri vini d’autore su terrazzamenti di grande bellezza paesaggistica e di grande fatica. Un’occasione unica per conoscere e degustare realtà spesso di nicchia, espressione di territori unici, ricchi di tradizione e di storia. Sono in programma convegni, masterclass e appuntamenti con gli esperti di settore dando particolare attenzione ai B2B per le aziende, ai 25 anni della Dop Valpolcevera , allo storytelling di vini e oli evo, all’enoturismo e alla ‘passione eroica’ che connota i nostri produttori”, aggiunge Piana.

Ampio spazio, come di consueto, ad Assaggia la Liguria per il laboratorio di pesto al mortaio con Basilico Genovese Dop. Racconto e degustazione guidata di Olio Riviera Ligure Dop in abbinamento ai vini liguri nella giornata di chiusura mercoledì 17 aprile dalle 10 alle 14.