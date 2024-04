Via Cantore, secondo pedone investito da un taxi in una giornata: è in gravi condizioni

Genova. Ancora un incidente stradale, il secondo in via Cantore nella stessa giornata, stavolta con una persona ferita gravemente: si tratta di un pedone investito all’altezza di via Pittaluga, sulla carreggiata in direzione ponente.

È successo poco prima delle 17.00. Sul posto la Croce Oro di Sampierdarena, l’automedica del 118 e la polizia locale. L’uomo, un 71enne, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino, cosciente ma dopo aver perso i sensi in seguito all’impatto.

Secondo l’esito dei rilievi condotti dal nucleo infortunistica della polizia locale, l’uomo, partito dall’aiuola centrale, stava attraversando fuori dalle strisce pedonali insieme al suo cane ed è stato travolto da un taxi che procedeva sulla corsia di sorpasso. Dopo aver urtato il parabrezza con la testa è caduto a terra e poco dopo ha perso coscienza.

Stamattina una donna di 70 anni era stata travolta da un altro taxi, stavolta su un attraversamento pedonale sulla carreggiata opposta, all’incrocio con la rampa che sale verso il nodo di San Benigno: la donna è stata portata in codice giallo al Galliera per accertamenti e la rampa è stata chiusa per alcuni minuti.

Un altro incidente è avvenuto in mattinata in piazza Portello, all’uscita della galleria Garibaldi: uno schianto frontale tra un furgone e uno scooter. Il motociclista, un uomo di 59 anni, per fortuna non risulta in gravi condizioni, essendo stato portato in codice giallo al Galliera.