“Vi cercheremo e vi troveremo”: perseguitano e minacciano per mesi un’infermiera e una oss: tre denunciati

Genova. Hanno perseguitato, seguito e minacciato per mesi l’infermiera caposala e una operatrice sanitaria della Rsa Piccolo Cottolengo Don Orione di San Fruttuoso con tanto di foto con coltelli, chat piene di insulti e da ultimo, un vero e proprio agguato. Per questo la Procura di Genova ha chiesto e ottenuto il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico per i due figli e la nuora di una paziente ricoverata nella struttura, autori delle persecuzioni. I tre, difesi dall’avvocato Daniele Pomata, sono indagati per stalking.