Verde urbano, Candia (Lista Sansa): “A Genova la Regione ha regalato solo due alberi”

Genova. “Nonostante siano ormai ampiamente risaputi i benefici portati dagli alberi nelle città – dall’abbassamento delle temperature all’assorbimento dello smog, dalla riduzione dell’inquinamento acustico alla creazione di aree ombrose – lo sforzo di Regione Liguria in tal senso è stato di regalare 22 alberi agli 11 Comuni sopra i 15 mila abitanti. Due alberi per ciascun Comune“. A dichiararlo è la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia, che sul tema ha presentato un’interrogazione durante la seduta di Consiglio di ieri.

“Ricordo che una norma nazionale del 2013 prevede l’obbligo di piantumazione di un albero per ogni nuova nascita nei Comuni sopra i 15mila abitanti – spiega Candia -. A questa norma nazionale abbiamo aggiunto, come Consiglio regionale, un nostro ordine del giorno del 2021 che impegnava la giunta a promuovere il patrimonio arboreo e lo sviluppo di verde urbano, anche in attuazione del piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria”. “Nonostante queste chiare indicazioni – aggiunge la consigliera regionale – la maggior parte degli 11 Comuni liguri sopra i 15mila abitanti, Genova compresa, non rispetta queste norme per mancanza di fondi e di volontà politica”.

“Per il vicepresidente della giunta Alessandro Piana il mancato rispetto delle norme sarebbe compensato dall’estesa superficie boscosa dell’entroterra ligure – sottolinea Candia –, ma questa lettura è profondamente sbagliata visto che i boschi sono difficilmente fruibili da chi vive in città, e soprattutto l’eccessiva cementificazione delle aree urbane, senza un adeguato numero di alberi, accentua maggiormente i problemi delle alte temperature in estate, dell’inquinamento dell’aria, dell’inquinamento acustico e del rischio idrogeologico. Senza contare i problemi sociali che si possono creare, soprattutto in estate, se mancano spazi all’ombra dove potersi incontrare”.

Tra i Comuni liguri inadempienti sulle norme per la promozione della piantumazione degli alberi in occasione delle nuove nascite, il caso più emblematico per Selena Candia è rappresentato dalla città di Genova. “Se il capoluogo ligure rispettasse le norme avremmo circa 3mila nuovi alberi ogni anno – conclude Candia -. Il problema è che il saldo degli alberi a Genova è addirittura negativo visto che dal 2016 ad oggi sono stati abbattuti ben 442 alberi. E davanti a questa situazione la Regione è intervenuta donando due alberelli a Genova. Se non bastasse il danno, ecco la beffa”.