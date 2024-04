Varchi portuali e cantieri, la coda verso il centro inizia dalla Guido Rossa

Genova. Lunedì 8 aprile che inizia in salita per chi si muove in auto a Genova. Lunghe code fin dalle prime ore del mattino si sono formate sulla cosiddetta “gronda a mare”, la direttrice tra la Guido Rossa, lungomare Canepa e la sopraelevata.

A causa del flusso di mezzi pesanti ai varchi portuali, più del solito visto lo sciopero di venerdì scorso e il fine settimana appena concluso, ma anche dei cantieri, il traffico scorre lentissimo, quasi bloccato, nella zona del nodo di San Benigno.

Ripercussioni anche per chi ha scelto l’autostrada: code in A10 tra Pegli e il bivio con la A7. Per cantieri “solito” chilometro di coda sulla A10 ma tra Albisola e Celle, verso Genova.

Per quanto riguarda la viabilità ordinaria, a rallentare i flussi anche il fatto che fino all’alba di oggi era in atto un divieto di transito per lavori sulla rampa Cantore che da via Cantore porta alla carreggiata in direzione levante della Sopraelevata e della rampa nuova che dall’uscita in direzione via di Francia porta a Lungomare Canepa.