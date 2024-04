Vandalizzata la foto di Gilberto Salmoni presso il campo di sterminio di Buchenwald

Genova. La foto di Gilberto Salmoni, 96 anni, genovese tra i pochi superstiti alla Shoah ancora in vita, è stata vandalizzata da ignoti. La notizia è stata comunicata dal comitato che rappresenta i superstiti allo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti.

La fotografia ritratto di Salmoni era tra le tante di persone deportate all’interno di un’installazione sulla strada che da Weimar porta al campo di Buchenwald. L’immagine è stata divelta.

Salmoni, presidente onorario della sezione di Genova dell’Aned, associazione degli ex deportati italiani, si è detto “rattristato” e “colpito” anche perché il danneggiamento è avvenuto nei giorni dell’anniversario della liberazione dei campi di sterminio e concentramento.

Anche il sindaco di Genova Marco Bucci è intervenuto per condannare l’episodio: “Il ritratto di Gilberto Salmoni, nostro concittadino superstite dell’olocausto, è stato vandalizzato. Un atto che, a 79 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ci lascia sgomenti. Non viene offeso solo Gilberto ma la memoria di tutte le persone che hanno affrontato gli orrori della Shoah. A nome di tutta la città, condanno il gesto ed esprimo vicinanza a Salmoni per quanto accaduto”.