Valpolcevera, Lodi (Azione): “Nuovo impianto sportivo al Campasso? Danneggerà quelli esistenti”

Genova. Sul tema della riqualificazione della Valpocevera e, in particolare, del nuovo impianto sportivo Supera e dell’acquisizione da parte del Comune dell’area ex Facchini a Certosa, si esprime la consigliera comunale di Azione e capogruppo del Gruppo Misto Cristina Lodi.

“Oggi in commissione è passata la modifica del Puc che definitivamente convalida il progetto del mega impianto sportivo della società spagnola Supera al Campasso – dichiara Lodi – Un impianto che penalizzerà fortemente tutti gli impianti sportivi comunali natatori già presenti sul territorio dei municipi Centro Ovest, Valpolcevera e Medio Ponente”.

“La giunta comunque va avanti e acquista un’area per quasi tre milioni a Rfi in parte per rispondere alle esigenze di un’azienda privata sportiva, ignorando le domande e i dubbi sulla reale necessità di questa operazione. Ricordo che alla mia interrogazione sul tema l’assessore Bianchi rispose che la questione non fosse di sua competenza”.

“Nel frattempo, nessun aggiornamento sull’ex area Facchini a Certosa, un progetto chiesto a gran voce dai cittadini e dai comitati del territorio, che il Comune avrebbe dovuto acquisire da Rfi e che aveva già promesso all’interno del progetto di riqualificazione della Valpolcevera già finanziato. Non solo l’acquisizione non è stata finalizzata ma non c’è alcuna variazione del bilancio in arrivo che ne definisce l’atto”.

“Insomma, ancora una volta da parte dell’amministrazione tante promesse ma pochi fatti. Continuerò a occuparmi con costanza e insistenza di questo tema riportando presto la questione in consiglio comunale”, conclude Lodi.