Valbychef, il 1 maggio le associazioni si sfidano nelle “olimpiadi gastronomiche” della Val Bisagno

Genova. Domani, mercoledì 1 maggio in piazza Suppini a Struppa, in Val Bisagno, a Genova, andranno in scena le “olimpiadi gastronomiche” della vallata: Valbychef.

All’evento, a partire dalle 13, si può partecipare con prenotazione online o rivolgendosi a una delle tante associazioni che organizzano.

Si tratta di un pranzo di gruppi in cui ogni associazione del territorio preparerà un piatto speciale. I partecipanti, oltre a gustare le prelibatezze, potranno votare il loro piatto preferito decretando poi il vincitore delle olimpiadi gastronomiche della Val Bisagno.

Le associazioni e realtà coinvolte sono la Gau, la parrocchia di San Siro di Struppa, la parrocchia di San Cosimo di Struppa, la Nostra signora dell’Assunta di Molassana e la Società amatori cani da ferma di Sant’Eusebio.

L’evento è patrocinato dal Comune di Genova e realizzato in collaborazione con Confesercenti e il Civ Il Girasole. La manifestazione è realizzata a titolo di raccolta fondi per finanziare le attività delle associazioni.