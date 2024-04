Genova più inclusiva e sicura: in centro storico il laboratorio per costruire “un altro genere di città”

Genova. Era il maggio del 2023, e in centro storico nasceva il progetto “Un altro genere di città”, laboratorio permanente formato da un gruppo di donne impegnate a livello politico e associativo unite per combattere la violenza di genere e il gender gap. Obiettivo, creare una città più inclusiva e sicura andando oltre il mero concetto di “repressione”, soprattutto in centro storico, e puntando invece su confronto e dibattito per ottenere proposte concrete.

A distanza di un anno proprio il centro storico ospita il secondo evento pubblico del gruppo. Domenica 21 aprile a Santa Maria di Castello il gruppo di lavoro torna a riunirsi per condividere con la cittadinanza idee, impressioni e proposte incentrate su due tematiche: da un lato quella della redistribuzione del carico di cura, a oggi quasi interamente sulle spalle delle donne sia in ambito familiare sia sociosanitario, dall’altro quello del rapporto della società con il corpo femminile e del potere della narrazione nei processi di emancipazione.

“La prima volta abbiamo affrontato il tema della violenza in strada, della sicurezza e della percezione sicurezza – spiega Francesca Coppola, membro del laboratorio permanente e consigliera del municipio Centro Est – L’iniziativa era nata perché molte ragazze mi avevano contattata come consigliera per segnalare appunto episodi di violenza in centro storico. Queste segnalazioni ci hanno spinto a creare una rete e dalla rete un gruppo di lavoro dedicato che ha raccolto dati e analizzato proposte e possibili soluzioni. Per il secondo evento abbiamo deciso di trattare solo due tematiche, il carico di cura, con “la cura al centro”, e la narrazione del corpo, con “il corpo al centro”. Abbiamo come obiettivo confrontarci tra noi e con i cittadini, presentare il nostro manifesto e soprattutto uscire da questo momento di confronto con documenti politici da presentare nei Municipi, in Comune e in Regione”.

Nel maggio del 2023 l’evento, andato in scena alla Claque, è stato molto partecipato. Quest’anno l’obiettivo è passare il più possibile dalla teoria alla pratica: “Per Laboratorio UAG è essenziale e prioritario creare condivisione territoriale dove raccogliere le esigenze, i bisogni, le emergenze del territorio – spiegano le ideatrici del progetto – le idee di chi abita o vive lo spazio urbano, esperienze tra le forze presenti sui territori, anche quelli lontani da noi, in un cerchio virtuoso”. Ai partecipanti al confronto sarà dunque chiesto di intervenire attivamente, sia a parole sia lasciando impressioni e suggestioni per iscritto .