Turismo, la proposta di Crucioli: “Un’agenzia comunale che coordini le realtà genovesi”

Genova. “Serve un soggetto pubblico, in seno al Comune di Genova, snello ed efficiente che coordini i vari soggetti che si occupano di turismo a Genova, dagli albergatori alle guide, dai ristoratori a chi si occupa della promozione digitale, includendo Amt, i gruppi croceristici, i tour operator e le agenzie di viaggio, servirebbe una sorta di agenzia turistica comunale”. A parlare sono Mattia Crucioli, consigliere comunale di Uniti per la Costituzione, e Stefano Villa, responsabile Turismo per il gruppo politico. Crucioli porterà avanti questa proposta in sala rossa: “Useremo lo strumento della mozione”, dice.

Uniti per la Costituzione, che a Tursi rientra tra i partiti di opposizione, negli ultimi tempi ha raccolto le impressioni degli accompagnatori e delle guide turistiche, quei professionisti che quotidianamente si trovano a contatto con la componente più impattante del turismo, i grossi gruppi, i croceristi ma anche le comitive che arrivano tramite agenzie. “Il turismo a Genova è in forte aumento ma la nostra impressione è che non sia davvero gestito, ma piuttosto subito, dalla città – dice Stefano Villa, che è anche accompagnatore turistico – ci sono alcuni aspetti pratici che ci siamo resi non funzionare a dovere”.

Nella piccola indagine svolta tra gli accompagnatori sono emersi quattro filoni di criticità, due legati a servizi e due alla tematica della promozione. “Il primo problema – afferma Villa – è rappresentato dalla quasi totale assenza di stalli regolari per i bus turistici, questo significa che spesso i pullman si trovano a intasare zone come piazza De Ferrari o Castelletto, con problemi anche di sicurezza per la viabilità, di contro i parcheggi dedicati, come quelli al Galata o a Caricamento, spesso, sono violati dalla sosta illegale”. E ancora: “I problemi non sono solo in centro, per i gruppi che vogliano visitare i parchi di Nervi il parcheggio pulmann è in corso Europa, e non esiste uno stallo a Pegli, per Villa Pallavicini”.

Il secondo problema riguarda i bagni pubblici: “In centro città bagni pubblici che siano adatti a grossi gruppi – continua Stefano Villa di Uniti per la Costituzione – esistono solo al porto antico, quelli tra via Cairoli e via Garibaldi sono pochi e introvabili, nelle stazioni della metropolitana di De Ferrari e San Giorgio sono mal funzionanti”.

Sul fronte della promozione Uniti per la Costituzione, riportando l’opinione degli accompagnatori, sottolinea come ci sia molto da fare per rendere davvero attrattivi i percorsi escursionistici attorno alla città e in genere la rete a supporto dell’outdoor: “Gli impianti verticali storici, il trenino di Casella – dice ancora Villa – troppo poco affidabili, non programmabili nei pacchetti, le dimensioni ridotte”. Non si fa cenno all’ipotesi della funivia per forte Begato, ma sembrerebbe quasi un assist al progetto spinto dalla giunta Bucci.

Infine la visibilità degli operatori. Sotto attacco il sito Visitgenoa. “Si tratta del sito istituzionale del Comune ed in questo portale si trovano tutte le informazioni turistiche relative alla nostra città come gli eventi, le cose da fare, da vedere e da visitare. Non solo. È possibile prenotare un pacchetto turistico con pernottamento e visita guidate. In queste sezioni non viene dato rilievo a tutti i possibili fornitori – conclude Villa – coloro che non sono inclusi in questo circuito hanno preclusa la possibilità di avere una qualunque visibilità, anche promuoversi fisicamente con locandine o volantini presso gli uffici del turismo della città a oggi risulta impossibile. La guida deve farsi pubblicità solo attraverso canali privati, o i social media”.