Si finge carabiniere per truffare coppia di anziani: 38enne arrestato con il bancomat in mano, in tasca 10mila euro e gioielli

Genova. E’ stato arrestato in flagranza mentre prelevava mille euro con il bancomat della coppia di anziani che aveva appena truffato con il solito metodo del finto incidente. L’uomo, un 38enne napoletano, grazie a un complice ‘telefonista’ si era finto un carabiniere venuto a prelevare il denaro in contante necessario alla cauzione per la figlia della coppia, che si era resa – a suo dire – responsabile di un grave incidente.

E se sembra impossibile che le persone continuino a cadere nel tranello, il dirigente della squadra mobile di Genova Carlo Bartelli spiega che questi truffatori sono molto abili nel circuire le vittime: “Per esempio tenendole a lungo al telefono fino all’arrivo del complice per non dar modo loro di riflettere sulle richieste, nel capire se in casa ci sono parenti, e se effettivamente la vittima ha un figlio piuttosto che una figlia”.

A Genova il fenomeno delle truffe è particolarmente diffuso proprio causa dell’alta percentuali di anziani: “Abbiamo calcolato che, escludendo le truffe telematiche, almeno una truffa al giorno a Genova va a buon fine ed è per questo – spiega Bertelli – che la squadra mobile è molto impegnata a contrastare il fenomeno”.

Il 38enne arrestato venerdì mentre stava, subito dopo essere uscito dall’abitazione della coppia, prelevando mille euro con il bancomat degli anziani che aveva appena truffato, è stato fermato proprio perché la sezione antirapine della squadra mobile stava svolgendo servizi mirati nel quartiere di San Fruttuoso, dove nei giorni precedenti si erano verificati diversi altri episodi.

Il 38enne aveva in tasca anche 10mila euro in contanti e monili in oro per diverse migliaia di euro, i ricordi e i risparmi di una vita che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Secondo gli investigatori il 38enne potrebbe essere l’autore di altri 4 episodi avvenuti in zona nel mese di marzo.