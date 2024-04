Trionfo Cus Genova Basket: vittoria nel girone Liguria di Serie C e possibile ripescaggio in Serie B

Genova. È festa in casa Cus Genova Basket. Dopo la brillante stagione regolare di Serie C Unica disputata in Piemonte i ragazzi di coach Pansolin grazie alla vittoria contro la Pallacanestro Vado fanno loro con una giornata d’anticipo anche la seconda fase, ovvero il girone Liguria, mettendosi così in una posizione di rilievo in caso di ripescaggi in Serie B Interregionale.

Terzo posto per i Biancorossi nel Girone B di Serie C Unica grazie a un cammino di 15 vittorie e 7 sconfitte. Una prima fase impreziosita con il primo posto prima delle vacanze invernali, frutto di otto vittorie consecutive e dei successi negli scontri diretti contro Don Bosco Crocetta e in trasferta contro CUS Torino Basket. Nella seconda fase, quella del Girone Liguria contro MY Basket Genova e Pallacanestro Vado, sono arrivate tre vittorie che hanno sancito matematicamente il primo posto nel girone.

Queste le parole di Marco Dufour, capitano dei Biancorossi: «È stata una partita molto intensa. Era molto importante partire bene e l’abbiamo fatto. Abbiamo tenuto tutta la partita ma Vado ha dimostrato di meritare la categoria. Sono stati molto bravi e sono stati in partita tutto il tempo. Noi siamo stati bravi a tenere sui loro tentativi di rimonta e a star sempre sopra. In generale è stato un risultato anche quest’anno incredibile e si può dire che lo sperassimo, anche se con certezza non puoi mai sapere nulla. Il Girone Liguria è stato molto combattuto e siamo stati bravi in tutte e tre le partite a mantenere sempre la concentrazione. Sicuramente la vittoria di settimana scorsa di Vado con MY ci ha aiutato, concedendoci due match point. Poi per fortuna abbiamo concluso al primo tentativo».

Questo il commento di Giovanni Pansolin, allenatore dei Biancorossi: «Innanzitutto si è visto che la posta in gioco fosse alta dal fatto che la partita non è stata granché bella. È stata una partita intensa, dura, con tanta voglia, soprattutto in difesa, ma in attacco con tanti errori perché comunque, anche se loro sono meno esperti di noi, noi giocatori che avevano giocato queste partite che possono dare una vittoria di un campionato, piccolo o grosso che sia, ne avevamo tre su dodici. Quindi questa cosa l’abbiamo un po’ pagata soprattutto in attacco. La cosa incredibile è l’abnegazione difensiva, avendo tenuto questa squadra a 49 punti dopo che scorsa settimana ne aveva fatto intorno alla novantina contro MY Basket, che è praticamente la metà. Quindi questo vuol dire che abbiamo fatto un lavoro dietro pazzesco. Il risultato è un risultato super, nel senso che adesso noi il nostro l’abbiamo fatto. Se avremo la fortuna di venire ripescati e quindi di poter fare la Serie B sarebbe un traguardo che credo al CUS Genova manchi da decenni. Soprattutto è un premio per il mazzo incredibile che si fanno questi ragazzi e questa è una cosa super e l’hanno capito anche i tifosi. Sono arrivati tutti i ragazzi delle giovanili con le felpe rosse e c’era un’atmosfera che sembrava veramente di categoria superiore. Se questo è il messaggio che abbiamo dato a chi valuterà i ripescaggi speriamo vedano le immagini di questa partita perché che lo meritiamo veramente».

Il tabellino:

SERIE C UNICA | GIRONE LIGURIA

CUS GENOVA BASKET – PALLACANESTRO VADO 63-49

(Parziali: 20-17; 37-30; 45-40)

CUS GENOVA BASKET: Ricci 6, Vallefuoco 9, Esposito 2, Galluzzi 4, Dufour 5, Cassanello 2, Sighinolfi, Caversazio 13, Ferraro 11, Casucci 3, Sommariva 8, De Censi. All. Pansolin.

PALLACANESTRO VADO: Bertolotti 3, Migone 10, Bianchi Ferraro 2, Stankovic 9, Fantino 2, Pellegrino 8, Rondinini, Tridondani ne, Serafini ne, Giannone 13, Seye 2. All. Imarisio.