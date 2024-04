Treni, ancora un weekend di disagi per lavori: interruzioni, cancellazioni e bus sostitutivi

Genova. Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale nell’ambito del progetto unico Terzo Valico/Nodo di Genova per la realizzazione dei due nuovi binari tra Genova Voltri e Brignole e per la realizzazione del nuovo Bivio Polcevera.

Per consentire le attività programmate da Rfi la circolazione nel nodo subirà alcune modifiche, in particolare:

Linea Genova-Acqui Terme, circolazione sospesa tra Genova e Campo Ligure dalle ore 14.00 di sabato 6 alle ore 22.00 di domenica 7 aprile

I treni regionali faranno capolinea nella stazione di Campo Ligure; tra Campo Ligure-Masone e Genova sarà attivo un servizio bus che non effettuerà fermata nelle stazioni genovesi di Borzoli, Costa di Sestri Ponente, Granara, Acquasanta e Mele. I treni del mare dalla Lombardia a Taggia Arma, Ventimiglia e La Spezia modificano l’orario anche con anticipi e alcuni, tra cui il regionale Trenitalia Tper 2082 della relazione Piacenza–Genova, viaggiano con nuova numerazione. Sulla linea Genova-Arquata Scrivia i treni del Regionale percorreranno un itinerario alternativo, modificando l’orario anche con anticipi, e non fermeranno a Genova Rivarolo e Genova Sampierdarena. La stazione di Genova Sampierdarena sarà raggiungibile con i treni della linea Genova-Savona-Ventimiglia.

Linea Genova-Savona, circolazione interrotta a Genova Voltri dalle ore 22.00 di venerdì 5 alle ore 8.00 di sabato 6 aprile

I treni del servizio regionale tra Milano e Ventimiglia, Ventimiglia e Savona, Genova/Sestri Levante/ La Spezia, La Spezia/Savona – Genova e Savona – Pisa sono cancellati totalmente o parzialmente tra Alassio/Savona o Cogoleto e Genova Sestri Ponente/Piazza Principe o Brignole; alcuni treni viaggiano con nuova numerazione e modificano l’orario anche con anticipi. Alcuni collegamenti Intercity della relazione Ventimiglia – Milano sono parzialmente cancellati tra Ventimiglia e Genova/Savona. Previste riprogrammazioni con bus nel tratto interrotto.

Linea sotterranea di Genova Piazza Principe non percorribile dalle 22.30 di venerdì 5 alle ore 4.00 di lunedì 8 aprile

I treni regionali in circolazione nel nodo di Genova non utilizzeranno la linea sotterranea a Genova Piazza Principe ma i binari in superficie e non fermeranno a Genova Via di Francia