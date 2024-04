Tour dei Rolli, “scampagnata” da Genova a Rezzoaglio su auto sportive o storiche

Genova. Da Genova a Rezzoaglo su auto sportive (una ventina di Ferrari) o storiche (una quarantina). È successo in questa domenica per il Tour dei Rolli, pensato per festeggiare i 120 anni dell’Aci di Genova.

Nella giornata di sabato i partecipanti hanno coperto i palazzi nobiliari genovesi attraversano le strade rinascimentali con le auto. Quindi alla domenica il viaggio verso Rezzoaglio passando per la Fontanabuona.

“Due giorni fantastici – dice Alberto Campanella, vice presidente dell’Aci di Genova -. Perché Rezzoaglio? Perché i nobili genovesi venivano anche qui in campagna”.

Tra i partecipanti anche l’assessora allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro: “Bellissimo evento – dice l’assessore -. Lo sport sa essere trasversale e diventare un volano turistico importante. Bello che in questa promozione del turismo entri anche il nostro affascinante entroterra”.

I partecipanti sono stati accolti con prodotti locali. A seguire sono stati accompagnati a visitare alcuni siti storici (in particolare un paio di ponti) e una dimostrazione di pesca a mosca nelle acque del torrente Aveto.