Torna l’idrovolante nei cieli del Tigullio, ecco come prenotare un volo mozzafiato

Genova. Torna l’idrovolante a Santa Margherita Ligure. Come già avvenuto gli scorsi due anni, l’associazione Voli di Mare, in collaborazione con il Comune, propone voli dimostrativi sul cielo del Golfo del Tigullio per la valorizzazione e la promozione delle attività aeree.

Confermata la spiaggia di Ghiaia (lato levante) come base operativa da cui, tra le 10.00 e le 19.00, decollerà l’idrovolante già questo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 aprile, e ancora il weekend successivo, sabato 20 e domenica 21 aprile, e poi giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 aprile. Sempre condizioni meteo permettendo.

Per prenotare il volo occorre rivolgersi all’Associazione Voli di Mare via Whatsapp al numero 340 8572002 oppure direttamente in loco.

“Santa Margherita Ligure propone nuovamente questa bella opportunità – commenta in proposito il sindaco Paolo Donadoni – La nostra città regala bellezze paesaggistiche uniche al mondo, messe ancora più in risalto ed esaltate dall’opportunità di ammirarle dall’alto. Ringrazio l’Associazione Voli di Mare per aver confermato questo servizio a bordo dell’idrovolante, che aveva già incontrato i favori di residenti e ospiti negli anni precedenti”.