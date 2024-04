Torna il premio “Festival dello Spazio” per laureati under 35: ecco come partecipare

Busalla. Il Festival dello Spazio torna per la sua ottava edizione e, come da tradizione, si annuncia con la proclamazione dell’omonimo premio che vedrà i tre finalisti presentare i loro elaborati nell’ambito della rassegna ideata dal primo astronauta italiano, Franco Malerba, in programma a Busalla dal 27 al 30 giugno prossimi.

Il tema scelto per il concorso, che giunge quest’anno alla quarta edizione, è “Orizzonti condivisi: Il percorso dell’inclusione sociale e delle pari opportunità nell’esplorazione spaziale“: i partecipanti saranno invitati ad esplorare le sfide e le opportunità legate all’inclusione sociale e alla parità di accesso nel campo dell’esplorazione spaziale, riflettendo sulle implicazioni di questa missione per l’intera umanità.

La giuria, che come sempre interpreta il carattere interdisciplinare del concorso, è composta ancora dagli immancabili Don Giuseppe Tanzella-Nitti, direttore della Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI) di Roma, e dalla “signora delle comete” Amalia Ercoli Finzi, tra le personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali, ai quali quest’anno si aggiunge Roberto Timossi, professore, studioso di logica, teologia e filosofia della scienza.

Il Premio Festival dello Spazio è aperto a giovani di nazionalità appartenente a paesi membri dell’Unione Europea e dell’Agenzia Spaziale Europea, di età non superiore ai 35 anni e in possesso di un diploma universitario, anche triennale. Ogni candidato può partecipare con un solo elaborato originale, di estensione non superiore a 35mila caratteri spazi inclusi, redatto in lingua italiana o inglese, da inviare entro e non oltre lunedì 6 maggio all’indirizzo e-mail concorso@festivaldellospazio.com. Maggiori informazioni e regolamento completo sono disponibili sul sito ufficiale all’indirizzo www.festivaldellospazio.com/concorso-2024-orizzonti-condivisi/.

Il concorso è messo a punto dall’Associazione Festival dello Spazio in collaborazione con SISRI ed è patrocinato da Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Busalla. Come detto, i tre elaborati selezionati come finalisti verranno presentati al Festival dello Spazio 2023 dai rispettivi autori, ai quali saranno offerti pernottamento e viaggio. Inoltre, saranno pubblicati sul sito www.festivaldellospazio.com e sui canali social ufficiali del Festival. Il primo premio del primo classificato consiste in un assegno di 1000 euro mentre al secondo e al terzo andranno due premi di 250 euro ciascuno.