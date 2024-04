Telefonia e servizi online, in un anno 1.300 controversie al Corecom: 140mila euro restituiti agli utenti

Genova. Sono oltre 1.300 le richieste arrivate al Corecom della Liguria nel 2023 per controversie tra utenti e operatori della comunicazione come compagnie telefoniche e servizi di pay tv, con un tasso di risoluzione positiva intorno al 90%. È quanto emerge dalla relazione annuale del nuovo Comitato regionale per le comunicazioni entrato in carica il 6 settembre e formato dal presidente Manfredi Maglio e dai componenti Liana Maggiano e Leda Rita Corrado.

“Il dato è leggermente in crescita – spiega Maglio -. Rispetto all’anno scorso abbiamo 50-60 segnalazioni in più, ma dobbiamo riscontrare che le compagnie spesso cercano di risolvere in maniera autonoma”. Le segnalazioni riguardano “in primis addebiti impropri o situazioni non corrispondenti ai contratti, ad esempio sulla velocità della linea. Noi cerchiamo di intervenire e proporre una soluzione”. Grazie all’attività di conciliazione, in un anno sono stati recuperati a favore degli utenti circa 120mila euro e altri 20mila sono stati ottenuti in sede di definizione, che rappresenta un grado successivo.

Per segnalare un problema basta collegarsi alla piattaforma Conciliaweb dell’Agcom, registrarsi con Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale servizi. Per poter avviare la procedura è necessario aver presentato preventivamente un reclamo al fornitore dei servizi, che ha 30 giorni per risolvere il problema o rispondere al reclamo. Trascorso tale termine senza una risposta soddisfacente, l’utente ha la possibilità di presentare l’istanza per il tentativo di conciliazione, compilando il form Sma.

“Il Corecom svolge un ruolo fondamentale nella tutela di diritti importanti per i cittadini – ha detto il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei – Il progresso delle tecnologie informatiche e di comunicazione rende sempre più rilevante la necessità di assistere gli utenti, che spesso non sanno di quali opportunità dispongono per far valere le proprie ragioni. L’attività del nuovo Comitato insediato lo scorso settembre è stata rigorosa nell’applicazione delle normative, disponibile all’ascolto e all’indirizzo degli utenti anche nella presa in carico delle controversie, sempre con un occhio alla difesa e al supporto dei soggetti più deboli. Ringrazio il presidente Manfredi Maglio, i componenti del Comitato e i funzionari per il prezioso lavoro che stanno svolgendo al servizio della collettività”.

“Il nuovo comitato – ha aggiunto Maglio – ha potuto avvantaggiarsi di un passaggio di consegne agevole grazie alla continuità garantita dall’avvocato Corrado. Sono stati ottenuti ottimi risultati in tutte le attività istituzionali, dalla gestione delle controversie tra gestori dei servizi di comunicazione e consumatori al monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive. Siamo molto soddisfatti per l’impatto positivo sull’utenza che abbiamo potuto riscontrare nel contatto quotidiano con il pubblico e per il significativo contributo garantito dalla fattiva collaborazione con le associazioni dei consumatori. Il Corecom ha inoltre perseguito i suoi obiettivi di informazione rivolti a tutti e di educazione dei minori all’uso dei media, così come gli obiettivi di studio e ricerca. Siamo orgogliosi del lavoro svolto, ci adopereremo per essere sempre di più al fianco degli utenti nella difesa dei loro diritti, offrendo contemporaneamente agli operatori della comunicazione una guida e un supporto per svolgere al meglio, e nel rispetto della normativa, la loro attività”.

“Il Corecom Liguria, in conformità alla delibera Agcom del 2022, si occupa di media education con particolare riferimento ai minori, senza trascurare le altre fasce deboli come i disabili e gli anziani – ha detto Liana Maggiano, componente Corecom – Data la nostra demografia, Agcom ha individuato la Liguria come capofila nazionale per la media education rivolta alla terza età. Sarà un’attività che impegnerà molto il Comitato, nella consapevolezza dell’enorme gap da colmare, in primo luogo con l’obiettivo della tutela dell’utenza, con la collaborazione dell’Anci, dei media e di tutti i soggetti istituzionali: un convegno organizzato nel dicembre scorso ha visto una grande partecipazione ed è servito soprattutto a cominciare a creare una rete istituzionale finalizzata alla media education. Per quanto riguarda i minori, l’obiettivo principale è promuovere un utilizzo prudente e consapevole del web attraverso l’alfabetizzazione mediatica e digitale. Politiche educative che, per alcuni fenomeni particolarmente diffusi e preoccupanti, sono rivolte alla totalità della popolazione: è necessario mettere in campo iniziative formative e informative per contrastare sia fenomeni spesso inconsapevoli, come l’hate speech, il sexting e lo sharenting, sia fenomeni consapevolmente criminali come la pedopornografia. Per quanto riguarda lo sharenting, ovvero la diffusione sul web di immagini di minori da parte di genitori e parenti stretti, occorre ricordare che è esplicitamente vietato da convenzioni nazionali e internazionali, anche se non sono in molti a saperlo. Altro fronte attuale è quello delle fake news, che nell’epoca dell’intelligenza artificiale apre prospettive inquietanti. Il Corecom è chiamato, per tutte queste sfide, a fare opera di contrasto e formazione”.

Vigilanza sulla par condicio

In occasione delle elezioni amministrative che si sono tenute in 23 comuni della Liguria il 14 e 15 maggio del 2023 (in due comuni, Sestri Levante e Ventimiglia, è stato necessario andare al ballottaggio il 28 e 29 maggio) il Corecom ha svolto, dal 14 aprile al 27 maggio, l’attività di vigilanza e controllo prevista dalla normativa nelle principali emittenti regionali. A tale scopo ha individuato cinque emittenti commerciali in ambito locale da monitorare in base alla graduatoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA): Primocanale, Telenord, Entella TV, Teleliguriasud e Teleradiopace. Per la testata giornalistica regionale della Rai, sempre nello stesso periodo, sono state monitorate le due edizioni quotidiane del telegiornale e l’edizione mattutina di Buongiorno Regione Tutta l’attività di monitoraggio ha coperto 5324 ore di trasmissione

Messaggi politici autogestiti gratuiti

Le risorse messe a disposizione per le elezioni amministrative del 2023 dal Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) per il rimborso alle emittenti private che trasmettono messaggi politici autogestiti gratuiti consistevano in 11,58 euro a messaggio per la radiofonia e 31,58 euro a messaggio per la televisione. I rimborsi dovevano essere erogati a domanda producendo adeguata documentazione e previa verifica del Corecom dalla Giunta regionale con i fondi a disposizione, che ammontavano a 37.358,45 euro, di cui 12.452,82 per le radio e 24.905,63 per le televisioni. Una sola emittente radiofonica ha presentato domanda e, a seguito di istruttoria, ha ottenuto un rimborso pari all’intero riparto disponibile. Nessuna emittente televisiva ha presentato domanda.

Attività delegate da Agcom

In base all’accordo del 28 giugno 2023 tra Agcom e Corecom Liguria l’autorità nazionale ha delegato diverse attività: tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di educazione all’utilizzo dei media; esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale; vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi; tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori delle elettroniche e utenti comunicazioni

Vigilanza sull’attività radiotelevisiva locale

Le trasmissioni radiotelevisive vengono monitorate per individuare gli eventuali problemi relativi alle aree tematiche indicate da Agcom: pluralismo socioculturale, obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori. A questo scopo il Corecom Liguria ha incaricato una società esterna, Cedat 85 srl. Per il monitoraggio sono state individ uate per sorteggio cinque emittenti e una settimana di programmazione. A seguito di questa attività sono stati avviati due procedimenti di accertamento e contestazione a due emittenti per la presunta violazione in tema di “Affollamento pubblicitario orario giornaliero”. Sono stati monitorati inoltre 30 giorni di programmazione dei programmi giornalistici regionali della Rai e non sono emerse ipotesi di infrazione.

Nel 2023 non sono state presentate istanze di rettifica relative a contenuti diffusi nelle trasmissioni radiotelevisive; il monitoraggio non ha riscontrato inoltre violazioni dei criteri stabiliti dalla normativa per i sondaggi di opinione e non sono neanche pervenute segnalazioni di terzi.

Sportello informativo

Lo sportello ha fornito assistenza telefonica agli utenti secondo orari stabiliti, ha svolto ricevimenti su appuntamento e ha assistito e guidato gli utenti cosiddetti deboli nell’esercizio dei propri diritti, nell’uso delle piattaforme come Conciliaweb per la presentazione delle istanze Attività di conciliazione tra operatori di comunicazione e utenti Nel 2023 sono state presentate 1296 istanze di conciliazione. Di queste, 854 hanno avuto esito positivo, 123 hanno avuto esito negativo. I procedimenti conclusi nel corso dell’anno sono 1316. Tra tutte le istanze presentate,1048 sono state trattate con procedimenti in via ordinaria, 248 con procedimenti in via semplificata. Il termine per la conclusione dei de procedimenti è stato mantenuto in 30 giorni.

Sono pervenute inoltre 139 richieste di procedura d’urgenza, ovvero quelle che l’utente attiva quando l’operatore di comunicazione sospende un servizio: se la sospensione non dipende da gravi motivi, l’utente può chiedere la riattivazione urgente. Sono state concluse o archiviate 115 richieste, e sono stati emessi 24 provvedimenti.

Sono pervenute anche, nel 2023, 84 istanze di definizione delle controversie. Tra tutte le istanze già aperte (quindi anche negli anni precedenti) ne sono state concluse 91. Nel dettaglio, 3 sono state dichiarate inammissibili, 23 sono state ritirate dagli utenti, 9 sono state archiviate e 45 sono state chiuse con un accordo. Sono stati emessi 12 provvedimenti. I problemi che più frequentemente diventano oggetto di controversia sono: contestazione della fatturazione, guasto o malfunzionamento, ritardo o mancata attivazione di servizi o del trasloco di servizi, interruzione o sospensione di servizi televisivi a pagamento, modifiche contrattuali.

Registro degli operatori di comunicazione (ROC)

Due importanti novità sono state introdotte per il registro degli operatori di comunicazione nel 2023: l’obbligo di iscrizione per gli operatori postali e di consegna pacchi; l’istituzione dell’elenco fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana. Sono pervenute 22 domande di nuova iscrizione. Sono state cancellate 7 iscrizioni in seguito a istanza o definite d’ufficio in seguito a verifiche