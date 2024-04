Nuove tecnologie e sostenibilità, Diaspro: “Genova potenziale hub per sfruttare l’energia solare”

Genova. Intelligenza artificiale, nuove tecnologie e le loro applicazioni presenti e future. Sono stati alcuni dei temi di cui si è discusso giovedì sera a Villa Lo Zerbino nel corso di un evento di lancio della nuova Lexus LBX organizzato dal gruppo GE cui ha partecipato, tra gli altri, anche il biofisico Alberto Diaspro.

Proprio Diaspro durante la serata ha tenuto un intervento sul tema, focalizzandosi in particolare sull’intelligenza artificiale e sulle tecnologie che hanno consentito di svilupparla. Tecnologie che oggi possono aiutare ad affrontare le sfide che il cambiamento climatico impone, mettendo a punto modelli in grado di rendere le città sempre più sostenibili.

“Genova potrebbe essere una sorta di hub in questo senso anche per le condizioni climatiche – ha detto Diaspro – potremmo per esempio sfruttare meglio l’energia solare e l’energia eolica. Non parlo solo di impianti, e non è neppure il mio campo essendo io un microscopista, ma l’uso dell’energia solare penso possa essere uno dei fattori più interessanti dal punto di vista dello sviluppo di nuove fonti energetiche. A Genova abbiamo uno dei gruppi più avanzati di ricerca sul grafene, che è uno dei più interessanti materiali per la conversione dell’energia solare in energia elettrica”.

Nel corso della serata è stata anche consegnata in comodato gratuito al sindaco Marco Bucci un’auto ibrida, una Toyota Rav 4 Plug-in: “Abbiamo organizzato questo evento non solo per presentare nuovi modelli di auto molto importanti per noi, ma anche e soprattutto per parlare di mobilità sostenibile – ha detto Francesco Montanella, titolare del gruppo con concessionarie in tutta la Liguria – ed è anche per questo che abbiamo consegnato al sindaco un’auto che gli consentirà di muoversi in città agilmente sia in modalità full electric sia in modalità hybrid. E visto che non passa giornata senza che si parli di intelligenza artificiale abbiamo voluto invitare anche Alberto Diaspro, anche per cercare un momento di divulgazione e confronto a portata di tutti sul tema”.