Taxi investe donna sulle strisce: anziana trasportata al pronto soccorso del Galliera

Genova. Incidente questa mattina in via Cantore a Sampierdarena, dove un taxi ha investito una donna mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’episodio si è verificato poco dopo le 9.30 sull’attraversamento presso la rampa che porta alla strada sopraelevata Aldo Moro.

Il pedone, una donna di circa 70 anni, è stata soccorsa e medicata sul posto dai medici del 118 che poi l’hanno trasportata al pronto soccorso del Galliera in codice giallo per accertamenti. Nello scontro, per fortuna, sembra che non abbia riportato ferite troppo gravi.

Sul posto anche la polizia locale che ha fatto i rilievi di rito per capire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Per questo motivo la rampa che immette all’elicoidale di San Benigno è rimasta chiusa per qualche decina di minuti.