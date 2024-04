Synlab sotto attacco degli hacker, interessato anche il Baluardo a Genova

Genova. “Synlab si scusa per i disagi che stanno derivando e non è in grado attualmente di stabilire quando l’operatività completa potrà essere ripristinata”. Questo il messaggio comparso questa mattina sui social e sui canali ufficiali del gruppo di sanità privata che da giovedì 18 aprile ha subito un pesante attacco hacker. In questo momento parte delle attività vengono svolte via telefono.

SynLab, che a Genova controlla il centro Baluardo e altri 12 ambulatori di diagnostica, più altre 8 strutture sul territorio ligure, informa “tutti i pazienti e i clienti di aver subito un attacco hacker ai propri sistemi informatici su tutto il territorio nazionale”.

Synlab oggi rappresenta il più importante gruppo di diagnostica integrata in Italia, nonché il primo interlocutore nei servizi di diagnostica di laboratorio e la notizia sta rimbalzando quindi anche a livello nazionale.

“In via precauzionale, appena identificato l’attacco e secondo le procedure aziendali di sicurezza informatica, tutti i sistemi informatici aziendali in Italia sono stati immediatamente disattivati. L’azienda ha prontamente istituito una task force, costituita da professionisti interni ed esterni, ed è al lavoro per mitigare gli impatti e ripristinare quanto prima i propri sistemi, in collaborazione con le autorità competenti”, si legge nel messaggio.

“Purtroppo, a causa dell’attuale situazione, informiamo i nostri clienti e pazienti che restano sospese, fino a nuova comunicazione, tutte le attività presso i punti prelievo, i medical center e i laboratori in Italia, incluso il download e il ritiro dei referti”.

“Synlab si scusa per i disagi che stanno derivando dalla situazione sopra descritta e informa che non è in grado attualmente di stabilire quando l’operatività potrà essere ripristinata”.