Supermercato in fiamme nella notte: l’incendio domato dai vigili del fuoco

Genova. Attimo di paura questa notte nel quartiere di Sturla dove, all’interno di un supermercato, si è verificato un principio di incendio all’interno dei locali magazzino.

L’episodio si è verificato intorno a mezza notte in via Isonzo: l’allarme è scattato immediatamente, con l’istantaneo intervento dei vigili del fuoco che in pochi minuti hanno domato le fiamme e iniziato la bonifica dello stabile.

Non si registrano feriti. Terminata l’emergenza sono scattate le indagini per capire le cause che hanno portato al divampare delle fiamme: secondo le prime ipotesi si potrebbe trattare di un corto circuito.