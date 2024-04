Studenti-attori per raccontare i personaggi della storia di Genova, il progetto dei ragazzi del Klee-Barabino

Genova. Le hanno chiamate “Interviste impossibili” e le offriranno ai genovesi curiosi e ai turisti che si imbatteranno in loro. Sabato 20 e domenica 21 aprile, gli studenti e le studentesse del liceo artistico Klee Barabino presentano la loro passeggiata “spettacolare” attraverso il castrum di Genova intervistando, appunto, sei genovesi illustri.

Il nome del progetto è “Sei genovesi in gioco” e, oltre all’istituto, vede coinvolte anche l’associazione culturale Santa Maria di Castello e l’associazione Centro Storico Est con il patrocinio del Comune di Genova. Nasce nell’ambito del programma ministeriale relativo ai percorsi che favoriscono le competenze trasversali degli studenti.

Sono 65 le ragazze e i ragazzi che partecipano all’iniziativa, tutti studenti delle classi dell’indirizzo di Scenografia e Architettura e ambiente.

L’idea prende le mosse dalla volontà di realizzare un lavoro che ponga la scuola in rete col territorio e che proponga agli studenti un’attività di tipo artistico – teatrale, unita a una di tipo culturale al fine di conoscere, far conoscere e valorizzare il tessuto urbano di Genova medievale nella sua parte più antica.

L’evento viene realizzato grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale Santa Maria di Castello, che gestisce, salvaguarda, valorizza e fa conoscere alla città e non solo, il complesso monumentale omonimo. Fondamentale è inoltre il contributo dato dai proprietari o amministratori di alcuni palazzi nobiliari, dal parroco della chiesa di San Donato, che generosamente hanno messo a disposizione spazi altrimenti non praticabili.

Cosa si intende per “passeggiata spettacolare”? Gli studenti-attori recitano sullo sfondo di veri e propri elementi scenici, realizzati dai loro compagni del corso di Scenografia guidati dai docenti. Tali elementi sono detti “fianchi tamburati” e sono stati ideati, progettati e costruiti con gli stessi materiali, legno e colori, e le stesse modalità adottate tradizionalmente per creare scene teatrali.

Attraversi i secoli, il reticolo urbano – che da via San Lorenzo sale lungo la collina dell’antico castrum per poi scendere sino a via di San Bernardo – ha visto nascere o abitare al suo interno personaggi illustri che hanno fatto la storia di Genova. Questi, proposti nell’ordine in cui vengono rappresentati dagli studenti-attori del liceo artistico statale Klee – Barabino, sono: Simonetta Cattaneo, Maria Brignole Sale, duchessa di Galliera, Guglielmo Embriaco, il conte Stefano Raggi, Goffredo Mameli, Benedetto Zaccaria.

Tutti loro, attraverso un’intervista “impossibile”, rappresentano se stessi e narrano delle vicende cruciali della propria vita sullo sfondo dei palazzi, delle chiese e delle piazze dei sestieri – ovvero, gli odierni quartieri – al tempo controllati dalle più importanti famiglie di Genova. L’arco temporale è molto ampio, dal XIII al XIX secolo.

Per partecipare, basta presentarsi sul posto. Appuntamento in piazza San Lorenzo sabato 20 aprile alle 10, 10.45, 11.30, 15 e 16 mentre la domenica 21 aprile alle 15, 16 e 17. Il percorso prevede nove tappe e sei rappresentazioni in Piazza san Lorenzo, Via Chiabrera, Via dei Giustiniani, Piazza S. Giorgio, Via delle Grazie e Piazza Cattaneo.