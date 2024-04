Strage di Suviana, le vittime lavoravano per un’azienda genovese. Un collega: “Salvo perché in malattia”

Genova. Lavoravano alla Engineering Automation, un’azienda con sede a Mele nell’entroterra di Genova, le tre vittime accertate della strage della centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi, sul lago di Suviana nel Bolognese. Tra loro c’è Mario Pisani, ex operaio dell’Enel in pensione e titolare della ditta, morto nell’esplosione insieme a Vincenzo Franchina, 36enne residente a Genova, e Pavel Petronel Tanase, 45enne originario della Romania che abitava a Settimo Torinese.

L’azienda, che ha sede in un capannone di via Biscaccia in località Gattegasca, si occupa di automazione industriale, manutenzione di impianti elettrici industriali e cablaggio di reti. Tra i clienti segnalati sul sito web c’è anche Siemens, una delle aziende primarie alle quali Enel Green Power aveva affidato lavori di efficientamento nella centrale di Bargi. Le altre due erano ABB e Voith. “Non li conosciamo, non sono gente del posto”, si limita a commentare il sindaco di Mele Mirco Ferrando.

Diego Ottonello, operaio genovese di 45 anni, è scampato alla strage grazie a un infortunio: “Eravamo già stati all’interno della centrale di Suviana, almeno 4-5 volte, c’ero stato anche io – racconta all’agenzia LaPresse – Andavamo sempre con il nostro titolare, che ci spiegava il lavoro. In questi giorni sono in mutua, mi sono fatto male fuori dal lavoro. I miei colleghi sapevano cosa fare, non escludo ci sia stato qualche altro problema”. Secondo la sua testimonianza di Ottonello, i tre dipendenti della Engineering Automation erano andati in centrale solo per supervisionare un lavoro eseguito da altri.

Vincenzo Franchina si era sposato da circa un anno e aveva una bambina di due mesi. Si era trasferito a Genova insieme alla moglie, Enza Di Perna, che lavorava come infermiera all’istituto Gaslini. Entrambi erano arrivati dalla provincia di Messina. “Frequentava da ragazzo la scuola dove insegnavo all’epoca, ogni tanto gli davo anche un passaggio a casa – lo ricorda Antonio Musca, sindaco di Sinagra, parlando con l’Ansa -. Una persona educata, di rara gentilezza come tutta la sua famiglia. Persone di grandissima dignità per le quali non posso che avere solo belle parole”.

Mario Pisani, il titolare della Engineering Automation, aveva lavorato per anni all’Enel prima di andare in pensione. A maggio avrebbe compiuto 74 anni. Originario di San Marzano di San Giuseppe, comune in provincia di Taranto dove era molto noto, aveva tre figli e cinque nipoti ed era spesso in trasferta per seguire le commesse dell’azienda. Aveva fondato un circolo di tennis ed era presidente della locale società di calcio, poi sciolta. Lo stesso paese in Puglia piange in queste ore un altro morto sul lavoro, l’operaio Angelo Cotugno, rimasto folgorato ieri nel cantiere della superstrada Taranto-Avetrana.

Pavel Petronel Tanase abitava dal 2009 a Settimo Torinese, sposato, con due figli gemelli di 14 anni. “La comunità intera, sconvolta da questo devastante incidente dove piangiamo nuovamente persone cadute sul luogo di lavoro, si stringe nel cordoglio ai familiari e agli amici delle vittime, in particolare ai cari del nostro concittadino”, fanno sapere dal Comune piemontese. La sindaca Elena Piastra si è messa a disposizione della moglie “per valutare ogni cosa di cui potrà avere bisogno”.

Quattro lavoratori risultano ancora dispersi, tutti dipendenti di altre ditte. Paolo Casiraghi, 59 anni, di Milano, lavorava per la ABB di Sesto San Giovanni. Alessandro D’Andrea, 37 anni, di Pontedera, tecnico specializzato con numerose esperienze anche all’estero, dipendente di Voith di Cinisello Balsamo (Milano). Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Ponte San Nicolò (Padova), lavoratore specializzato di Enel Green Power nella funzione di O&M Hydro. Vincenzo Garzillo, 68 anni, di Napoli, in pensione da un anno, con un profilo professionale alto, esperto nella riattivazione dei macchinari di centrali idroelettriche. “La speranza è d’obbligo soprattutto per chi sta facendo le ricerche, noi abbiamo come intenzione quella di trovare persone in vita, ma oggettivamente è uno scenario che non ci rende ottimisti. Siamo nel campo dei miracoli“, ha dichiarato Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco.

Intanto la Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo. Del caso si stanno occupando il Procuratore capo Giuseppe Amato e il pm Flavio Lazzarini. Proseguono le operazioni per svuotare i locali allagati dove si sono verificati lo scoppio e il crollo. Con alcune idrovore si sta aspirando l’acqua, un intervento che richiederà ancora alcune ore. Al termine si dovrà rimuovere uno strato di olio, poi i detriti. Solo a quel punto si riprenderanno le operazioni per cercare i quattro dispersi. In volo, nel tardo pomeriggio, si sono alzati anche i droni, dopodiché i sommozzatori tenteranno di accedere ai locali crollati.