“Strage” di auto in via Frugoni, 26 vetture danneggiate senza motivo: indaga la polizia

Genova. Brutta sorpresa questa mattina per i proprietari delle auto parcheggiate in via Innocenzo Frugoni, tra il centro città e le mura di Carignano. Diverse vetture sono state danneggiate da ignoti per ragioni ancora da chiarire.

Il primo ad allertare le forze dell’ordine è stato un uomo che ha chiamato il 112 verso mezzogiorno dopo aver trovato segni sulla carrozzeria.

La polizia si è recata sul posto e ha constatato che ben 26 vetture erano state danneggiate con le stesse modalità: righe, graffi e ammaccature. In nessun caso sono stati riscontrati vetri spaccati o altri segni di effrazione, segno che gli autori del gesto non volevano introdursi nelle macchine per rubare.

Al setaccio le immagini degli impianti di videosorveglianza per risalire ai responsabili dell’atto vandalico che in tutto costerà probabilmente qualche migliaio di euro in lavori di carrozzeria.