Strada del Brugneto, dal 24 aprile ripristinato il transito ma con limitazioni

Genova. Da domani, mercoledì 24 aprile, verrà riaperta al transito in modo limitato la strada SP15 del Brugneto, che da novembre 2023 è stata interessata da un importante cedimento del corpo stradale in corrispondenza del km 12, poco prima dell’attraversamento del rio Noce, evento annunciato in anticipo dai sistemi elettronici di rilevamento posizionati dall’Ente, che hanno indotto precauzionalmente già dal 31 ottobre la chiusura dalla strada.

L’intervento, eseguito dai tecnici e operatori della Città Metropolitana di Genova in totale autonomia, consente una riapertura limitata ai soli mezzi di peso inferiore alle 3,5 tonnellate e velocità ridotta, in quanto il tratto non è asfaltato essendo soggetto a movimenti provocati da una paleofrana, monitorata continuamente dai sistemi dell’Ente.