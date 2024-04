Sticker, graffiti e manifesti abusivi: la proposta per pagare la pulizia con le multe a chi è sorpreso a deturpare

Genova. “Il decoro della città passa anche attraverso una sempre maggiore attenzione nel contrasto alle affissioni abusive e al deturpamento di muri e arredi urbani da parte di vandali. Per questo abbiamo presentato un’interpellanza al sindaco Marco Bucci, per conoscere quali azioni siano state messe in atto per prevenire questo degradante fenomeno e per perseguire i responsabili. E la risposta è stata particolarmente soddisfacente, visto che l’amministrazione ha incrementato gli sforzi, più che raddoppiando le sanzioni dal 2022 al 2023”.

A parlare sono il capogruppo in consiglio comunale della Lista Toti Liguria al Centro e la consigliera Federica Cavalleri. “La nostra proposta, rivolta all’assessore alla Sicurezza Gambino e alla giunta, è quella di utilizzare i proventi delle sanzioni ai vandali per ridipingere le facciate dei palazzi e pulire le infrastrutture rovinate da questo malcostume diffuso – dicono i consiglieri arancioni – far pagare a chi sporca e deturpa, sono senza dubbio la risposta e l’esempio migliori che una città possano dare”.

L’assessore alla Sicurezza ha spiegato che negli ultimi anni, in particolare dal 2021 al 2023, le sanzioni sono raddoppiate, passando da 140 a 350: “Sono sufficienti? No, ma è veramente difficile sorprendere chi agisce questo tipo di condotta illecita – dice Gambino – anche perché non lo fa certo alla luce del sole, sotto gli occhi delle telecamere o con il volto in vista, insomma non è semplice cogliere i deturpatori in flagrante”.

“Quello dei graffiti e delle affissioni abusivi è un problema abbastanza sentito dalla nostra amministrazione – dice Gambino – per quanto sia un malcostume comune a tutte le città medio grandi, non esiste una ricetta per impedire questo tipo di fenomeno”.

Poi spiega che la pulizia dei graffiti rientra già, per quanto riguarda gli edifici e i luoghi pubblici, nel contratto di servizio con Aster “che ha la sua programmazione, salvo si tratti di scritte particolarmente ingiuriose per cui si interviene subito”. Diverso il discorso relativo agli edifici privati: “L’intervento deve essere coordinato, e questo ancora di più nel caso il palazzo sia vincolato dalla Sovrintendenza, non è una materia semplice”, conclude l’assessore.