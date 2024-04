Stella Maris, nuovi locali a Ponte Doria per gli equipaggi delle navi in transito a Genova

Genova. Due importanti istituzioni “marinare” genovesi, la Stella Maris e Stazioni Marittime, ciascuna con una storia quasi secolare, uniscono per la prima volta le loro forze “per dare una casa a chi è lontano da casa” e sostenere ancor meglio gli equipaggi delle moltissime navi che toccano ogni anno lo scalo ligure, il più importante porto italiano.

Questa mattina sono stati inaugurati infatti dei nuovi locali della Stella Maris, ubicati direttamente nell’edificio principale di Ponte Andrea Doria, concessi in comodato d’uso da Stazioni Marittime. Si tratta di locali destinati al benessere e alla socializzazione dei marittimi in transito nella Superba, messi a disposizione da Stazioni Marittime e ristrutturati da Stella Maris con il generoso sostegno dell’ITF (Sindacato internazionale dei marittimi), del Comitato di Welfare Territoriale di Genova e di diverse realtà del mondo dello shipping genovese.

Alla cerimonia hanno partecipato l’Arcivescovo di Genova, Marco Tasca, il presidente della Fondazione Stella Maris, Giacomo Costa Ardissone, il Presidente di Stazioni Marittime, Edoardo Monzani, e il diacono Don Massimo Franzi, assistente pastorale della Stella Maris e referente diocesano per l’Apostolato del Mare.

I locali sono dotati di soggiorno, bar e servizi per una superficie complessiva di quasi 100 metri quadrati. Qui gli equipaggi, in particolare dei traghetti e delle navi da crociera, possono trovare assistenza e trascorrere momenti di tranquillità, serenità e socializzazione, ricevendo inoltre pacchi e lettere. Un progetto pilota per la corrispondenza, avviato recentemente con alcune navi Msc Crociere e Costa Crociere, ha coinvolto in pochi mesi quasi 5.000 marittimi, numero destinato ad aumentare in maniera significativa considerando i molti equipaggi che arrivano quotidianamente nel porto di Genova. Nel 2023 Stazioni Marittime ha ospitato infatti 340 toccate di navi da crociera e oltre 1.800 toccate di traghetti, per un totale di ben 2.168 approdi. Nel 2024 è previsto un numero analogo di attracchi.

Stella Maris (Apostolato del Mare), organizzazione cattolica al servizio dei marittimi, dei pescatori e delle loro famiglie in tutto il mondo, opera a Genova fin dal 1932 grazie al supporto della curia genovese, in particolare del Cardinale Giuseppe Siri, e di privati come Giacomo Costa. L’associazione gestisce ormai da molti anni due centri per marittimi, in Piazza Di Negro a Genova e al VTE di Prà. Recentemente ha inaugurato nuovi tipi di servizi, più attenti ai segni dei tempi e al mutare delle esigenze, con l’obiettivo di fornire risposte concrete ed efficaci ai bisogni dei marittimi. La gestione operativa di Stella Maris è curata da Don Franzi, coadiuvato da uno straordinario gruppo di 50 volontari e da numerosi giovani aspiranti ufficiali dell’Accademia della Marina Mercantile che svolgono attività di volontariato presso l’associazione.

Chi fosse interessato a fornire il proprio contributo per assistere e accogliere i marittimi può contattare la Stella Maris via mail (genoa@stellamaris.tv).