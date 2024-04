Spinelli: “La guerra deve finire, ma l’America ha interesse a farla durare. La crisi? La sentiamo poco”

Genova. Ma quale crisi del canale di Suez: per i traffici portuali il problema maggiore è la guerra in Ucraina, da cui derivano i rincari su carburanti e materie prime. Una guerra su cui “l’America ha qualche interesse che non conosciamo“. È la tesi di Aldo Spinelli, tra i più potenti imprenditori genovesi, intervenuto oggi pomeriggio al convegno Logistica, portualità e geopolitica dell’export: come gestire la crisi organizzato in prefettura dal Forum Italiano dell’Export.

In realtà o sciô Aldo non la vede così tragica: “La crisi al momento la sentiamo pochissimo, è intorno al 3-4% ma non di più, per via della Cina che è in recessione, altrimenti non si sentirebbe la crisi del canale di Suez. Abbiamo servizi per gli Stati Uniti, il Messico, il Sudamerica: i volumi al momento sono buoni, siamo al 75% in export e 25% in import. È chiaro che le notizie delle guerre allarmano tutti. I mercati come l’Ucraina e la Russia, che per cent’anni sono stati primari nel porto di Genova (io ho cominciato con loro nel 1971 e ho servito la flotta sovietica per trent’anni) sono spariti. L’India deve ripartire. Con la Libia avevamo tre navi alla settimana. Queste guerre io mi auguro che finiscano al più presto”.

“Stiamo riprendendo i volumi di una volta, però bisogna capire dove arriveremo”. Spinelli si ferma su un concetto: “La guerra deve finire. È possibile che l’America e i grandi potenti in Europa non riescano a fermare una guerra fratricida? Odessa, Leningrado, Kiev erano tutti parte dell’Unione Sovietica, non vedo che senso abbia questo conflitto. Sarebbe come fare una guerra contro la Sicilia. Noi sperperiamo miliardi e miliardi da dare all’Ucraina e vediamo a quanto è arrivato il nostro deficit. Però dobbiamo aiutarli: questa guerra deve finire bene per tutti e due”.

Poi rincara la dose: “L’America in questo momento sta esportando armi a non finire. La guerra deve fermarla l’America prima di tutto, è una potenza che può dire basta, però hanno gli arsenali pieni di munizioni. Qua ci sono interessi particolari a far durare queste guerre. Se l’America decidesse, finirebbero domani mattina. Ho lavorato trent’anni con la flotta sovietica, sono brava gente. Noi non dobbiamo essere subalterni a nessuno, l’Europa ha la fortuna di esportare in tutto il mondo i suoi prodotti, ma abbiamo un Pil disastroso”.

Certo, pure le conseguenze delle tensioni in Medio Oriente sono evidenti: “Già adesso certe navi vanno nel Nord Europa. I noli sono aumentati, ma è giusto così. Se fai 12 giorni di navigazione in più, è chiaro che qualcuno i noli li deve pagare: non possiamo pensare che un armatore debba pagare il bunker a questi prezzi. Noi abbiamo circa 1.800 mezzi in viaggio al giorno e ogni giorno controlliamo il prezzo del gasolio, perché nel 1973 andava a 27 dollari, oggi siamo a 84 dollari. Le materie prime hanno subito un rincaro del 50-60%. È la guerra che sta provocando questa inflazione”, conclude Spinelli.