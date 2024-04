Spaccio di droga nel Tigullio: il business gestito da un ventenne e da un “esercito” di minorenni

Chiavari. Aveva messo in piedi un giro di spaccio nel Tigullio che gestiva, a soli vent’anni, sfruttando un gruppo di minorenni che riforniva di hashish e marijuana in cambio del trasporto o della consegna della droga. Un business che portava avanti ricorrendo anche alla violenza: nel luglio del 2023 era già stato arrestato insieme con un complice con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione per un debito di droga.

I poliziotti del Commissariato di Chiavari hanno ricostruito la sua attività partendo proprio da quell’episodio, avvenuto a Lavagna, e nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova. Gli investigatori sono riusciti a riannodare i fili della rete intessuta dal ventenne e da alcuni complici, composta da ragazzini che venivano impiegati per custodire e consegnare la droga.

In alcuni casi i minorenni sapevano ciò che stavano facendo, ricevendo in cambio dosi per il consumo personale. Altri invece erano ignari di ciò che stavano trasportando, ma accettavano di dare passaggi in motorino trasformandosi in corrieri a tutti gli effetti.

Nel corso delle indagini i poliziotti hanno ascoltato numerosi clienti, alcuni minorenni, che hanno confermato il business condotto dal ventenne e consentito anche di arrestare in flagranza due giovani residenti nell’entroterra ligure. Altri tre ragazzi sono stati denunciati per spaccio, e sono anche stati sequestrati 1,5 chilogrammi di hashish, 300 grammi di cocaina e denaro contante.