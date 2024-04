Social e atti intimidatori, prefetto Torraco consegna targa agli alunni del Cassini

Genova. Questa mattina il Prefetto di Genova Cinzia Torraco ha consegnato alla prof.ssa Martina Feola, dirigente scolastica del Liceo Scientifico Cassini di Genova, una targa di ringraziamento del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Istruzione e del Merito per la partecipazione dell’istituto al percorso di sensibilizzazione sul tema degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Alla cerimonia erano presenti anche i docenti e gli studenti protagonisti dell’iniziativa.

La scuola genovese nel 2022 ha partecipato con due classi ad un progetto “pilota” sul tema, promosso congiuntamente dai due Ministeri nell’ambito delle attività dell’Osservatorio nazionale istituito allo scopo di monitorare questo preoccupante fenomeno. I ragazzi, nel corso di tre giornate formative, hanno interagito con funzionari della Prefettura e della Polizia Postale di Genova per approfondire le dinamiche e le gravi conseguenze delle condotte intimidatorie rivolte agli amministratori locali, specialmente di quelle realizzate mediante i social network.

Gli studenti hanno incontrato inoltre Roberto Montà, all’epoca Sindaco di Grugliasco (TO) e Presidente dell’associazione di enti locali “Avviso Pubblico”, che ha condiviso con loro la propria esperienza di amministratore pubblico locale, soffermandosi in particolare su un atto intimidatorio subito personalmente per sottolineare l’importanza di prevenire il verificarsi di gesti che minano l’impegno civile ed il libero esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione. I giovani hanno concluso il percorso formativo incontrando il Dr. Franco Cozzi, ex procuratore genovese che si è occupato anche del contrasto alla criminalità organizzata ed infine hanno realizzato due brevi video presentati poi all’Osservatorio nazionale.

Oggi, a coronamento dell’iniziativa che nel frattempo è stata estesa anche ad altre scuole sul territorio nazionale, il Prefetto ha visionato i video insieme ai ragazzi e si è congratulato per la loro creatività e l’impegno, auspicando che il percorso di sensibilizzazione possa essere proposto anche in altri istituti scolastici genovesi.